“La política de seguridad actual es un absoluto fracaso”

Correa, siempre de sombrero y con pinta de universitario, afirmó que continuaría proyectos de movilidad que ya vienen como propuestas avanzadas en diseños como el tranvía de la 80, y se quitará de obras, para él muy costosas, como una nueva etapa de Parques del Río. En su programa se plantean cambios de fondo, con distancia de las ejecuciones del alcalde Federico Gutiérrez, en temas como ambiente, espacio público, educación, seguridad y acceso a la salud.

¿Por qué el sombrero? ¿Lo confunden con un uribista?

“Es un ejercicio reivindicatorio, porque este símbolo no le pertenece a Uribe. He sido negociador del movimiento cafetero, soy caficultor, mi familia vive del campo, esto es parte de nuestra identidad, tanto así que en la Feria de Flores no se vuelve un cuestionamiento uribista. Para mí el sombrero es un elemento idiosincrásico. Lo usé en el paro cafetero y luego decidí dejármelo”.

¿Por qué la derecha sí logra unirse en torno a un candidato y los que representan la izquierda no?

“Hoy no hay unidad de los sectores, no solo de izquierda sino también de los alternativos. En nuestro caso, no logramos esa unión, no porque no quisiéramos o no lo propiciáramos, sino porque los demás no quisieron”.

¿Qué tiene que pasar para que un partido como el Polo llegue al poder en Medellín?

“No descarto que en estas elecciones puedan pasar cosas. No descartamos que el electorado termine cambiando por una formulación distinta, y al final termine tomando otra determinación frente al tarjetón. Además de que las encuestas siempre se han equivocado. El Polo viene con un proceso de crecimiento que casi está duplicando elección por elección la votación. Eso no es un hecho despreciable en lo más mínimo. Lo que es real es que el 28 de octubre, pase lo que pase, hay que empezar a trabajar en los escenarios de unidad y convergencia que lleven a mecanismos y opciones para la Alcaldía en 2023”.

¿Qué de la administración de Federico definitivamente no continuará?

“El gasto desmedido en el marketing personal. Me parece que los instrumentos de administración pública deben servir al propósito de construir mejores sociedades, de transformar imaginarios y estereotipos que se replican. Tampoco continuaré con la política de seguridad de Federico. Ha demostrado ser un fracaso absoluto, de entrada los resultados lo dejan ver: una altísima inversión en tecnologías, pero sin mucha evidencia de que eso sirva para disminuir los indicadores de delitos. No se puede basar una política de seguridad en perseguir a los cabecillas, sin una intervención social de base, sin enfocarse en las rentas criminales, sin reconocer los problemas de focalización territorial y demográficos, y sin generar intervenciones demográficas con mayor intención.

Otra cosa es que él es muy soberbio, él gobierna desde el piso 12 de la Alpujarra, como poseedor de la verdad absoluta, y eso es muy jodido”.

En ese mismo sentido, la principal queja que se le hace a la administración de Federico es su política de seguridad y el aumento de los homicidios. ¿Qué hará, puntualmente, para que esa cifra no siga subiendo?

“Sobre el indicador de homicidios, un estudio realizado por Casa de las Estrategias, que recojo en mi programa de gobierno, evidenció que la gran mayoría de los jóvenes que eran víctimas de homicidio sabían con antelación que los iban a matar. En ese sentido, si se plantea un protocolo para buscar su extracción rápida del territorio en donde están en peligro de ser asesinados, esa reacción les puede salvar la vida. Otro de los elementos clave es que no todos los niveles de intervención social se dan en el plano de lo material, también esto ocurre en lo simbólico, por lo que un alcalde no puede justificar con su discurso la violencia, ni puede tomarse la justicia por mano propia. Un mandatario tiene es que promover el discurso de la vida, de la reconciliación, permanecer en la idea de que cada vida cuenta, de que todos tenemos un futuro”.

Esta administración les apostó a las becas con Sapiencia, pero el indicador sigue siendo muy bajo: 4,3 acceden a la educación superior. ¿Qué hará?

“Hay que tener en cuenta que, aún cuando no tenga competencia en muchos temas que se deciden en el orden nacional, el alcalde no es solo un administrador de recursos, es un dirigente político. El alcalde debe ser también defensor de las causas sociales, frente a los actores políticos nacionales, y frente al tema de la educación.

Entonces, en la educación superior habrá un respaldo del alcalde hacia los ejercicios de movilización. Asimismo, tenemos unas instituciones que son el ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo, las cuales tienen hoy un respaldo de la administración que debe de potenciarse, porque las técnicas con calidad, son muy importantes para el desarrollo del aparato industrial y productivo de la ciudad.

Tengo la intención de hacer una reforma administrativa que contempla revisar Sapiencia, porque es una nómina muy grande para hacer algo que podría ser de una subsecretaría y para manejar créditos educativos y becas, eso lo pueden gestionar las mismas instituciones de educación. Creo que Sapiencia no estaría más en mi administración, lo estoy evaluando”.

¿Cuál es su postura en el tema de Savia Salud?

“La apuesta no es acabar con Savia Salud y sus servicios, sino que como socios propondríamos varias estrategias para rescatarla. La capitalización es una, pero también lo es la racionalización de los recursos, desde una buena perspectiva, porque hoy los indicadores han mejorado financieramente, pero han decaído otros indicadores que son fundamentales, como la garantía del derecho a la salud.

Vemos que se gasta menos porque se ponen más barreras. Nuestra idea es mejorar el gasto disminuyendo la carga de la enfermedad, articulando Metrosalud con Savia Salud y articulando los programas de promoción y prevención”.

En la encuesta de EL COLOMBIANO, el 70 % de la ciudadanía considera que el próximo alcalde debe ejecutar la siguiente fase de Parques del Río. ¿Usted qué hará con el proyecto? ¿Qué hará con la sociedad?

“Parques del Río es un proyecto costoso. Cualquier intención allí, cualquier tramo vale plata, mejor dicho, donde haya que hacer algún nivel de gestión predial, es costoso. Entonces hay que priorizar un cambio de cultura en la movilidad. Incluso en clave de espacio público, la idea es desconcentrar ese espacio, porque por más que sea un eje estructurante, hoy la gente habita otros territorios de los que no se van a desplazar fácilmente. Los problemas ambientales que tenemos, Parques del Río no los va a solucionar. Eso lo soluciona transformar la pirámide de movilidad, que lo hacemos con mayor acceso al transporte masivo”.

¿Cuáles serán sus obras claves en caso de que llegue a la administración?

“Mi prioridad será buscar recursos del eje financiero del Metro ligero de la 80, que sí va, y el ferrocarril del río; estos son los dos proyectos que están en fase dos del Plan rector de expansión del Metro. No hay más que se pueda construir, salvo el anillo de cierre del Metroplús, que ese sí es más económico. Entonces, o me gasto la plata en eso o me la gasto en otra cosa; ese es el análisis que hay que continuar con Parques del Río. Entonces no, mi respuesta es que no hay plata para hacerlo”.

La Secretaría de Movilidad hizo un estudio con una firma mexicana sobre el pico y placa. La recomendación es extender a todo el día la restricción y tener peajes urbanos. ¿Usted qué hará?

“El pico y placa es una mala medida porque en lugar de disminuir el parque automotor de la ciudad promovió su crecimiento. Esto debido a que genera la idea de que cabemos, y lo que hace es acomodarnos en horas. Quizá hay que tomar acciones más radicales, y haya que desmontarlo para que la gente asuma las consecuencias de sus decisiones de consumo; un poco radical, pero si usted decidió montarse en un carro, eso tiene unas consecuencias en movilidad. Sin embargo, es importante el pico y placa todo el día, pero no para mejorar la movilidad sino para atender los problemas ambientales”.

¿Son suficientes las medidas que ha tomado esta administración con los planes de Pigeca y Poeca para controlar un problema de salud pública, tras la crisis por la calidad del aire?

“Ambos están bien formulados. No tengo reparos frente a su formulación, pero sí en la implementación. Hace poco el Consejo de Estado dio unas medidas cautelares, porque cuando se debió activar el protocolo Poeca no se hizo en algunas estaciones que marcaron los niveles indicados. Esto es una muestra de que se debe aplicar, de que cuando se hace se disminuye el problema. Vamos a implementarlo, junto a unas acciones importantes que están en mi programa de gobierno, como la renovación del parque automotor, de buses, camiones y volquetas”.

¿Qué le gusta de sus opositores? ¿De Alfredo Ramos? ¿De Daniel Quintero? ¿De Santiago Gómez?

“De Gómez que, como es clave en la apuesta de Federico, podría rescatar su posibilidad de conectarse con la gente. De Quintero rescataría que ha sabido presentar una imagen fresca a la ciudadanía. De Ramos es más complejo rescatar algo. La verdad es que las apuestas que él tiene frente a la ciudad no nos convocan”.