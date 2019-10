“Lo que estoy planteando es equidad, no feminismo”

Priorizará la inversión social en la política de seguridad y a las mujeres en el acceso a derechos como la educación superior. Dice que continuará las obras públicas en movilidad que ya están contratadas y que pondrá el acelerador en asuntos que la administración actual no concretó, como la meta de construcción de viviendas.

En la recta final de las elecciones, Beatriz Rave se muestra respetuosa frente a las propuestas de los demás candidatos y considera que ya es la hora de que Medellín tenga una alcaldesa.

¿Siente pleno respaldo de la Alianza Verde a su candidatura? Hay fuerzas que están con Daniel Quintero...

“Soy la candidata oficial del partido Alianza Verde, que, por gran mayoría, me eligió a mí y así me ha respaldado. En los partidos suele haber discrepancias y es normal que haya quienes, en contra de las decisiones del partido –y de forma indisciplinada–, manifiesten que les interesa otro candidato”.

¿Cómo la afectó la negativa del partido de darle aval a Iván Mauricio Pérez a la Gobernación?

“Efectivamente me afecta, porque, como decía, los partidos también tienen tendencias. La Alianza Verde le dio el aval a Aníbal y, pues de todas maneras, quebró la fórmula que inicialmente teníamos y todo el aporte territorial. He sido respetuosa de las decisiones del partido, incluso de las que no comparto plenamente”.

César Hernández, Juan David Valderrama y usted son candidatos de bases fajardistas. ¿Por qué no lograron unirse?

“Siempre tuvimos las puertas abiertas para establecer un diálogo que nos permitiera construir un proyecto conjunto, sobre todo con Juan David, porque yo siento que compartimos muchas cosas, pero no hubo ninguna posibilidad de acuerdo, porque Juan David lo único que planteó era que yo declinara mi candidatura y me juntara con él, y esa no es la base para una alianza”.

¿Por qué dice que es la hora de que Medellín tenga una alcaldesa? ¿Cree que es algo de género?

“Esta ciudad tiene 344 años y las mujeres somos el 53% de la población, pero no es un asunto exclusivamente de género, supone visibilizar y poner en primer lugar unos asuntos que no han estado en primer lugar en todo este tiempo.

Las mujeres hemos sido las que más hemos votado y las que menos hemos sido elegidas. Hay un estudio que se llama Barómetro de las Américas, de la Universidad de los Andes, que plantea que para los hombres uno de los temas más importantes es la corrupción, y por supuesto que lo es, pero para las mujeres están en el primer lugar los servicios públicos, el hogar, la educación, el acceso a la vivienda, la generación de ingresos, la familia, la educación. Entonces, esas prioridades son las que creo que deberían estar en primer lugar, por eso creo que es el tiempo de las mujeres”.

¿Qué no va a continuar de la administración de Federico Gutiérrez?

“Siento que en esta administración se ha descuidado mucho la inversión social; que hay un rezago enorme en materia de vivienda: de las viviendas previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial solamente se ha provisto el 10 %, y hay un déficit cuantitativo y cualitativo enorme, sumado a que hay todavía viviendas que no tienen acceso a energía o agua potable. Entonces creo que más que no continuar, habrá que trabajar decididamente en unos asuntos en los que no se trabajó en esta administración. La política de seguridad tendría que ser integral. Si bien yo resalto el esfuerzo que ha hecho Federico por combatir las estructuras y las organizaciones criminales, esa no puede ser la única estrategia y tenemos que trabajar de manera integral, fomentando la inversión social, empezando desde el nivel del hogar”.

De hecho, hay una crítica a la administración actual: que a pesar de haberles dado golpes a las estructuras, las estructuras parecen no haber tambaleado...

“Es que hay que aumentar el tema de investigación como parte de la política integral, además de una ruta de prevención, una ruta de atención, inversión social, se necesita también mejorar la investigación criminalística, de tal manera que uno pueda entender cómo funcionan las estructuras criminales. Hay que perseguir las rentas criminales también de manera integral, saber de dónde viene y hacia dónde va ese dinero, no solamente perseguir a la cabeza, porque entonces la estructura se mantiene intacta, y si la savia que alimenta esa estructura no se investiga cómo funciona y se trata de combatir y de desarticular, pero sin combatir las causas, nosotros vamos a seguir en un ciclo eterno de violencia”.

Hay personas inquietas porque la propuesta de educación superior incluya más a las mujeres, ¿y los hombres?

“Es como si nosotros dijéramos que en estos 344 años en que nos han gobernado hombres no han gobernado para las mujeres, y aunque puede ser una discusión amplia, hay muchos temas que se han invisibilizado. No es que vamos a dejar de trabajar por los hombres y con los hombres, lo que estoy planteando es equidad, no feminismo. Planteo equilibrar la balanza del desarrollo en las zonas más vulnerables, así como vamos a invertir más de manera integral en las personas más vulnerables”.

Usted en su programa de Gobierno propone una ciudad 24/7, ¿Medellín está lista para eso?

“Es una propuesta que no debería extrañar a nadie. Primero, las ciudades más importantes del mundo no solamente tienen alcaldesas, sino que también son ciudades que funcionan las 24 horas al día, 7 días a la semana. Alguien escribía que es un embeleco y no, no lo es. Es que una ciudad es una plataforma donde interactúan distintos sistemas, y esos sistemas ya están provistos, por lo que utilizarlos más tiempo no solamente puede generar más empleo, sino tener menor impacto en temas ambientales; porque cuando concentramos el uso de un mismo sistema en el mismo horario, este tiene un impacto mayor. Y estas son ciudades, además, más seguras, porque cuando funcionan el metro, la iluminación, los servicios del Estado, se hacen más activas, con más movimiento”.

Esto hace pensar en el reto de la movilidad. ¿Qué propone para una movilidad sostenible en Medellín?

“Dos cosas frente a esos desafíos: uno diría que de entrada se va a distribuir esa movilidad en unos tiempos mayores, pero al mismo tiempo nosotros lo que pensamos es que tiene que haber accesibilidad en todo el territorio; y una ciudad que funcione de día y de noche sí necesita muchas adecuaciones. Se trata de optimizar la ciudad y de optimizar los recursos que tenemos. Apostaría por acelerar el Plan Rector de Expansión del Metro, sobre todo en las zonas más congestionadas. Estamos proponiendo transporte sostenible en todos los modos, para que todos sean de bajas emisiones; estamos proponiendo una ciudad caminable y pedaleable, y eso solo se logra si hay una opción mucho mejor que moverse en carro”.

La administración actual planteó el metro ligero de la 80. ¿Entre sus proyectos está su ejecución?, ¿de dónde sacará los recursos?

“Sí, y yo creo que tiene que ser una combinación de recursos: vía Ley de Metros y hay que tratar de que el Gobierno Nacional cofinancie, como ya se ha comprometido. Creo que las obras sí son de la ciudad, más que de un alcalde, por lo que tienen que hacerse todos los esfuerzos por gestionar los recursos de cofinanciación del Gobierno Nacional, pero creo que también hay que hacer un esfuerzo importante si efectivamente las transferencias de Empresas Públicas se van a confirmar y si además tendrá que haber designación de recursos del presupuesto de la ciudad para hacer el tren ligero de la 80”.

En una encuesta de EL COLOMBIANO, el 80 por ciento de la ciudadanía considera que el próximo alcalde debe ejecutar la siguiente fase de Parques del Río. ¿Usted qué hará con el proyecto? ¿qué hará con la sociedad?

“Yo creo que hay que terminar todas las obras que están contratadas de Parques del Río y la verdad es que sí creo en la importancia del espacio público. Es fundamental Parques del Río o digamos la ‘centralidad central’, valga la redundancia, pues es un proyecto que está pensado desde hace mucho tiempo, y donde se ha pensado que Medellín se tiene que descargar, teniendo tres centralidades: una en el sur, otra en el norte y otra en el centro; eso responde al modelo de ocupación territorial, municipal y metropolitano; y además esas centralidades tienen que ser las que le ofrezcan a la ciudad el espacio público necesario y todos los servicios”.

La Secretaría de Movilidad hizo un estudio con una firma mexicana sobre el pico y placa. La recomendación es extender a todo el día la restricción y tener peajes urbanos. ¿Usted qué hará?

“El pico y placa es una medida que tiene dos objetivos: uno, gestionar el transporte y otro, mitigar las emisiones que producen tantos carros en la calle. Si hay unas horas pico y unas horas con menos carros, ¿entonces para qué mantener el pico y placa, en términos de movilidad? No tiene ningún sentido que se extienda el pico y placa. Otra cosa es el pico y placa ambiental, que yo creo que debería ser incluso voluntario, todos nos deberíamos bajar del carro porque hay una condición topográfica del territorio que no va a cambiar”.