Los candidatos a la Gobernación mostraron sus últimas cartas

El debate se basó más en ideas que en ataques y esto fue, en parte, gracias a la metodología que hizo que la conversación más ágil para que los participantes se respondieran entre sí. Especialmente en un contexto como el actual, a pocos días de las elecciones, en el que los votantes han visto muchos debates. Hubo propuestas interesantes de izquierda y derecha, los candidatos discutieron entre ellos de una manera constructiva. Correa resultó ser el conciliador; Guerra, aprovechó la ausencia de Aníbal; Palau tuvo la oportunidad de mostrar temas desde lo social; Pérez, sorteó bien preguntas como la que hacía referencia a la Universidad de Antioquia; Restrepo, dejó claro lo que quiere para Antioquia y su inconformidad con el partido; Tobón, no fue el rebelde de la discusión. Algunos patinaron hablando de la fumigación con glifosato y el ingreso de la Fuerza Pública a la Universidad de Antioquia, cuestiones que no son potestad del gobernador, que ejerce un rol de administrador y no tiene dominio sobre la Fuerza Pública. La falta de Aníbal mostró que este se distanció de estos espacios y ya se siente ganador.

Rodolfo Correa ASÍ A diferencia de los demás candidatos, Correa le reconoció varios logros al gobernador Luis Pérez Gutiérrez y no desdeñó de su administración: “A todo señor, todo honor”, dijo. También tuvo un tono conciliador con sus contrincantes, aunque por momentos criticó sus propuestas cuando la dinámica del debate lo permitió. Fue enfático en decir que liquidaría a Savia Salud, que le está sacando del bolsillo a los antioqueños 1,3 billones de pesos. Insistió en su política de seguridad enfocada en bloques de búsqueda contra las organizaciones criminales que operan en el departamento, la militarización de los cinco municipios más afectados por la violencia, la creación de un grupo élite contra la extorsión y el impulso al trabajo contra la resiembra de coca tras la erradicación. “No podemos pretender que se ejerza la mano firme sin respeto por la garantía de los derechos humanos. Nosotros hemos estudiado más que los delincuentes y ellos no pueden derrotarnos ni en inteligencia ni en estrategia”, anotó el candidato. Sobre su equipo que lo acompañará en la gobernación aseguró que solo tiene claro el puesto de la primera dama.

Aníbal Gaviria Es el Momento de Antioquia NO ASISTÍO

Andrés Guerra Centro Democrático Con un acto simbólico con la silla en la que debió sentarse Aníbal Gaviria, el candidato Andrés Guerra criticó esa ausencia. El aspirante, tal como lo dijo cuando se habló de la financiación del Túnel del Toyo, apoyará en su cercanía con el gobierno del presidente Iván Duque, para garantizar los recursos y una conectividad total de Antioquia con vías 4G. Ante los cuestionamientos sobre el futuro de la Fábrica de Licores de Antioquia, Guerra afirmó que no se afanará a dar una respuesta y que a partir de enero y por tres meses, “llamaré a la academia, sector privado y público para poder tomar una decisión sobre el futuro de la Fábrica de Licores de Antioquia”. En temas de seguridad Guerra es firme: ataque frontal a la ilegalidad con excelente relación con Fuerza Pública, con los 125 alcaldes, exigir presencia de la Fiscalía, Defensoría, Procuraduría; tecnología 4.0, recuperar red de cooperantes y realización de consejos comunales. En su equipo, de ganar, estaría Ana Cristina Moreno como secretaria general, Nixon Perea en Indeportes y Marco Antonio Holguín en la gerencia de la Fábrica de Licores de Antioquia.

juan felipe palau Polo - Colombia Humana - UP Palau vio, en una pregunta de una ciudadana, la oportunidad para recordar que su conocimiento no solo se basa en la seguridad y medio ambiente, también en sus proyectos para combatir la pobreza y por eso habló un nuevo enfoque de trabajo decente que implica reindustrializar el departamento e impulsar lo agropecuario y trabajar turismo e innovación. “Esto parte de un pacto social. Es aprovechar las vocaciones económicas de cada territorio. Nada de trampas de recortar garantías y derechos de los empleados”, afirmó. Entre otros temas, el candidato que cuenta con el respaldo del Polo Democrático, Colombia Humana y la Unión Patriótica, dijo que trabajará para salvar Savia Salud, buscar que el Gobierno cumpla con sus compromisos de financiar el Túnel del Toyo, no vender la Fábrica de Licores de Antioquia, buscar una reapertura de diálogos con el Eln y liderar la creación de una nueva Policía antidisturbios. No tengo intereses en empresas ni carteles de la contratación”, recordó. Palau, de llegar a la Gobernación, confía en la meritocracia para una elección de su gabinete, advirtió eso sí, que será 50/50 hombres y mujeres.

Iván Mauricio Pérez Compromiso Ciudadano Calificándose como disciplinado y riguroso, aunque impertinente, empezó a presentar sus propuestas para cautivar a los electores. Aseguró que el manejo que le dio Luis Pérez al pulso con EPM, por la crisis de Hidroituango, no fue acertado, y que “debía mostrar grandeza”. “El proyecto saldrá adelante y lo que el gobernador tendrá que hacer es respetar la institucionalidad y los entes de control para que investiguen lo que consideren”. Frente al futuro de Savia, señaló que “es importante protegerla” y “fortalecer la red pública” de hospitales, respondiendo a una de las propuestas de Palau. Sobre el Toyo, señaló que el Gobierno Nacional tiene un compromiso que debe asumir, porque “nosotros ya le cumplimos”. Cuando fue indagado sobre cómo actuaría en el caso de presunta corrupción con el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, respondió que una de las características de Compromiso Ciudadano era actuar con transparencia y también mandó una pulla: “Esos partidos que eligieron al contralor en la Asamblea, son los que apoyan a Gaviria”. Aseguró que la lucha contra los corruptos será de frente, “porque la corrupción nos roba las oportunidades”.

Juan Camilo Restrepo Partido Conservador Dijo que recuperará la institucionalidad del departamento y la relación de este con EPM, apostándole a una empresa pública con un símbolo de unidad. Resaltó que no vendería el paquete accionario que la Gobernación tiene en Savia Salud porque es un conflicto “no solo financiero, sino de responsabilidad social”. Respecto a la construcción del Túnel de Toyo, sentenció que el Gobierno Nacional “no le ha cumplido” al departamento con su financiación, que considera de interés nacional. Prometió no vender la Fábrica de Licores de Antioquia. Dijo que sí fumigaría con glifosato, “si los fallos lo permiten” e instalaría cámaras con reconocimiento facial para detectar a los criminales. Además, abriría la puerta a que el Esmad ingrese a la Universidad de Antioquia, “cuando hay vías de hecho”. Sobre los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, afirmó que “no hará trizas” el Acuerdo de Paz, pero irá duro contra los excombatientes que no cumplan. Finalmente, se refirió al conflicto que tuvo con su colectividad: “Soy el candidato del Partido Conservador y no tengo compromisos con nadie porque a mí me abandonaron”.