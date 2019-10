“No tengo un patrón que me esté pagando la campaña”: Mauricio Tobón

Con un “sí” al glifosato y un “no” rotundo a la exploración de minería en Jericó, el candidato Mauricio Tobón espera llegar a la Gobernación. Asegura que no tiene nada que ver con el cartel de corrupción de la Contraloría General, luego de que se filtrara una llamada de él con el excontralor Sergio Zuluaga.

Tobón se declara independiente a pesar de que sus inicios fueron en el liberalismo, y ha coqueteado con el uribismo y con los conservadores.

¿Cómo se originó la ruptura entre usted y Luis Pérez?

“En realidad nunca existió la ruptura. He tenido una muy buena amistad siempre con Luis Pérez. Cuando tomé la decisión de aspirar a la Gobernación, nunca fue motivada por él. Luis Pérez nunca me dijo que saliera a aspirar, que yo era el candidato de él. Esa fue una decisión de amigos, familiar, personal. Nunca ha existido ruptura o quiebre, hay una amistad, pero nunca ha existido un hilo político”.

¿Pero entonces el gobernador nunca le habló de que usted fuera el candidato de la continuidad?

“Nunca, nunca”.

¿Va a sacar algún libro con las denuncias sobre lo que encuentre en caso de que llegue a la gobernación?

“No, yo llego a gobernar. No tengo tiempo para esas cosas. Creo que hay prioridades de gobierno en las que hay que avanzar como Hidroituango, el ferrocarril y las vías de Cuarta Generación”.

¿Qué cambiará del manejo de la gobernación en caso de que gane?

“La política de seguridad del Gobierno de Luis Pérez debe revisarse, no ha sido efectiva. Tenemos grandes problemas como el del Bajo Cauca, donde no se ha afrontado con la contundencia que debía tenerse. Y el manejo de la crisis de Hidroituango. Nada bien le ha hecho al departamento la manera como se ha manejado el tema de Hidroituango”.

Al principio de su postulación usted tuvo unos acercamientos con el uribismo, ¿eso en qué quedó?

“He tenido una buena relación con el uribismo. Sí, existieron de alguna manera acercamientos, pero definitivamente no hubo afinidad en la manera cómo ellos ven el presente y el futuro de Antioquia. Esto tiene que ir más allá del discurso de la guerra y de la paz. Esto tiene que ser el discurso de construcción de futuro y de desarrollo para Antioquia”.

¿Con los conservadores también tuvo acercamientos?

“He tenido también una muy buena relación con ellos”.

¿Y sus inicios fueron en

el liberalismo?

“Mi papá fue empresario. Nació en La Ceja. Él se dedicaba toda la semana a trabajar en su compañía acá en Medellín y los fines de semana se iba para La Ceja a ser concejal, cuando era ad honorem. Fue concejal por el Partido Liberal. Recuerdo que me llevaba a las reuniones liberales, entonces tuve una cercanía con esa colectividad”.

En conclusión, entonces, usted es afín al uribismo, a los conservadores, tuvo inicios liberales y hoy dice ser independiente, ¿de dónde?

“La independencia es que no te mande nadie, que no te financie nadie, que no te dé lineamientos políticos nadie. Nos hemos confundido en el tema de la independencia, creemos que ser independiente es ser virgen políticamente. Es más, creemos que ser independiente es que sea del Partido Verde, o que venga del comunismo o de la izquierda. Mi independencia es absoluta. No dependo de Luis Pérez, no tengo un patrón que me esté pagando la campaña, no tengo hoy un gobernador o no tengo un presidente que me esté diciendo para dónde vamos. No tengo un gremio que me diga hacia dónde debo ir. Tengo historia, claro que sí, y como tengo historia, entonces eso hace más fuerte mi independencia porque conozco en qué están los partidos y como los conozco tan bien, la mejor decisión es ser independiente”.

¿El ferrocarril se queda, probablemente, sin cierre financiero? ¿Qué hará?

“Luis Pérez hará todos los esfuerzos por lograr el cierre financiero. Si no, lo tengo que buscar. ¿Cómo lo haré? buscando la Ley de Metros ya que será, en su primera etapa, un tren de cercanías y así aseguramos su corredor vial entre Caldas y Barbosa. Hay que busca recursos del presupuesto del departamento”.

Hay tres focos muy graves de orden público: Bajo Cauca, Norte y aquí no más, Bello, ¿hay una receta para que el gobernador pueda entrar a esos territorios?

“La solución de la seguridad tiene que ser integral”.

Me da pena con usted, pero todo el mundo dice eso...

“Faltan decisiones y falta es metérsele de frente. Es difícil pensar que en el Bajo Cauca no puede haber criminalidad, cuando usted hoy, por ejemplo, tiene al comercio reventado porque los tuvo en alerta naranja por Hidroituango 14 meses y no volvieron a llegarle los proveedores porque no había crédito, sus tierras dejaron de ser garantía para crédito para poder invertir en el agro. La minería toda la criminalizamos”.

¿Esa integralidad para atacar la inseguridad cómo hará que llegue a Bello?

“En este municipio convivieron durante muchos años la política y la criminalidad, entonces mientras que ese coctel explosivo exista, nunca va a haber legitimidad en el actuar del Estado”.

¿Cómo combatirá los cultivos ilícitos?

“Si soy gobernador quiero invitar al Partido de la Farc a que me ayuden a pensar cómo vamos a erradicar en Antioquia los cultivos. Ellos mejor que nadie saben cómo hacerlo. Ellos están en la civilidad y tienen un conocimiento acumulado de las regiones, hay que aprovecharlos”.

¿Descarta el glifosato?

“No lo descarto. Soy agricultor, soy citricultor, y para poder sacar naranjas tengo que usar el glifosato. Entonces, si erradicamos el glifosato de la luchar contra los cultivos ilícitos no solamente tiene que ser contra eso sino erradiquémoslo también de las naranjas, de los tomates, de las lechugas, del maíz. El glifosato está en todo. Si no fuera por el glifosato yo no tenía naranjas”.

Hidroituango, pese a lograr hitos en su estabilización, aún quedará en camino para su recuperación definitiva, ¿qué priorizará en ese proceso para que cumpla sus compromisos de generación a partir del 2021?

“Como gobernador no incido en el desarrollo del proceso constructivo, porque eso es autónomo de EPM. Desde la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, es donde podría estar en mi papel como gobernador, hacerle un seguimiento al desarrollo del proyecto, solamente seguimiento porque no puedo hacer más”.

¿Va a continuar cobrando los intereses que Luis Pérez ha venido cobrando?

“Es una obligación. El candidato que diga que no lo va a hacer es un mentiroso, es una obligación, porque así está en el contrato”.

La Fundación Paz y Reconciliación y el diputado de Antioquia Luis Eduardo Peláez cuestionaron el papel protagónico que habría tenido usted en la empresa Valor +, cuya creación y funcionamiento presuntamente favoreció aliados políticos del gobernador de Antioquia, ¿qué dice?

“Eso fue un acto politiquero para tratar de desprestigiar mi candidatura cuando empezó a surgir. Quiero decirle que hubo todas las investigaciones de los organismos de control a raíz de esa denuncia y luego de ellos hacer las revisiones respectivas encontraron que eran mentiras. Hoy en día no hay ninguna investigación. Luego de haber hecho las averiguaciones y las indagaciones, eso quedó enterrado. No tengo ninguna investigación, absolutamente ninguna”.

En la audiencia de imputación del subcontralor Rubén Darío Naranjo, la Fiscalía General filtró una conversación en la que usted habla con él y con el contralor Sergio Zuluaga. Usted dice en dicha llamada: ‘ya va a llegar el trabajo’, ¿cómo explica esta conversación y cuál fue su relación con los actualmente procesados por corrupción?

“La relación con el contralor fue completamente institucional. Esa llamada se puede oír 200 mil veces y es el contralor general de Antioquia llamando al gerente del Idea a pedirle una reunión para hacer la presentación de la comisión de auditoría ante el Idea y yo le digo “nos vemos en mi oficina mañana a las 8 de la mañana”, no le dije “nos vemos en un hotel, en un club, en un bar, en una cantina”. Con Sergio Zuluaga me reuní una o dos veces para presentarme la comisión institucional y ya. Ese caso es lamentable, triste, vergonzoso. La corrupción hay que acabarla completamente en Antioquia”.

¿Cuál es su posición frente a la explotación de minería de Jericó?

“No a Quebradona, no minería en Jericó. Tajante, es un no”.

¿Con qué Asamblea va

a gobernar?

“Con la misma Asamblea que gobernó Fajardo cuando llegó, con el mismo Concejo que gobernó Fajardo cuando fue alcalde, con los mismos alcaldes, con lo que hay”.

Pero es que usted no va a tener alcaldes ni diputados... usted no tiene lista a la Asamblea y tampoco candidatos a alcaldías.

“Hay muchos torcidos que están trabajando por debajo y me están ayudando, hay muchos candidatos a alcaldías que se toman la foto con Andrés Guerra y con Aníbal Gaviria, pero que por la noche llaman a Mauricio Tobón a decirle ‘estamos trabajando por tu gobernación’.