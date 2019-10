Minería marca la campaña en Jericó

WILTON CHAVERRA RÍOS

CONSERVADOR - CAMBIO RADICAL - ASI

El candidato de la continuidad es otro de los opositores de Quebradona y considera que la vocación del municipio no puede ser la minería. Se define como un político sensible con el tema ambiental por lo que no está de acuerdo en que se desarrolle ese tipo de actividad en una de las despensas alimentarias del municipio. Sus ejes fundamentales dentro de la coalición que lidera: educación para transformar, turismo responsable para generar ingresos y buena gestión para sortear la crisis financiera. Fue alcalde de Guadalupe hasta el 2015 y regresó a su pueblo natal para ser secretario de Educación, Cultura y Deporte hasta finales de 2018.