Viraje del Centro Democrático dividió posturas

Pero ahí no paró la movida. El novelón del partido uribista propició una inédita alianza entre los conservadores y sus rivales históricos: los liberales. El precandidato de las toldas rojas, Róbinson Hernández se unió a la campaña de Agudelo.

Las apuestas quedaron claras desde el 15 de julio, cuando el partido Centro Democrático decidió no otorgar el aval a ninguno de sus dos precandidatos que lo disputaban y sorpresivamente coavalar a Luis Fernando Ortiz , quien ha sido mandatario municipal en tres oportunidades y para esta contienda ya contaba con el apoyo del Partido de la U y Cambio Radical.

Además, el candidato ha sido interpelado por su cercanía política con Édison García , alcalde de Barbosa, quien fue capturado el año pasado por presunta corrupción, aunque desde entonces ha sido enfático en señalar que ya no sostiene relación alguna con el cuestionado mandatario.

Por su parte, Ortiz se defiende y señala que el término “continuidad” es “el caballito de batalla sobre el que ha cabalgado la campaña de Agudelo”, pero que “nosotros lo llamamos experiencia, porque yo tengo una hoja de vida, primero que todo, limpia, después de 30 años de prestar servicio en cargos públicos. Además, tengo algo para mostrar en los tres períodos que he administrado el municipio”.

Participando en la contienda por el partido Alianza Verde, Pedro Ignacio Hoyos se desmarca de ese choque de fuerzas, pero rechaza la posibilidad de que el actual proyecto político se mantenga. “En un medio propio que tenemos, hemos denunciado las anteriores administraciones por los malos manejos y por la problemática ambiental, que es muy grande”.

Aunque asegura que todavía no tiene futuras alianzas en el panorama, no las descarta, pero dice que “será con quien se una a nuestro proyecto. Todos los candidatos han trabajando en anteriores administraciones y no nos generan confianza”.

También marca distancia el candidato del movimiento Gente Buena y Colombia Justa Libres, y exsecretario de Gobierno, Dúber Sánchez, quien se declara una opción alternativa y señala que “hay un desgaste de los partidos tradicionales”, por lo que en caso de hacer cualquier alianza “será entre los independientes” y anticipó que ha tenido conversaciones con Hoyos.

Finalmente, la candidata por el movimiento Llegó el momento, Colombia Renaciente y el Aico, Diana Osorio, señaló, refiriéndose al pulso entre los partidos tradicionales que “acá hay dos grupos que se conocen por el apoyo de la maquinaria, pero hago parte del voto de opinión” y por eso “no me voy a unir a ninguna de las maquinarias, porque son campañas muy distintas a la que yo vengo haciendo”. No obstante, contempla la posibilidad de aliarse con alguno de los demás candidatos.

Al candidato del partido Mais, Hernán Gustavo Gómez, se le ha visto activo en redes sociales mostrando sus recorridos por la zona rural del municipio. EL COLOMBIANO intentó comunicarse con él pero no obtuvo respuesta .