Alejandro Sanz, el músico español de 54 años, por estos días ha hecho algunas confesiones por su estado de ánimo luego de expresar que no se encontraba bien. “No estoy bien. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Sus fanáticos se preocuparon por su estado de salud, sin embargo, el artista a los pocos días volvió a dirigirse a sus seguidores. “He tenido un brote fuerte y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

Ahora ya se conoce uno de los posibles motivos de su estado de ánimo luego de que el programa televisivo Espejo Público anunciara que el español, intérprete de éxitos como Amiga mía, Corazón partío y Te lo agradezco, pero no; podría estar en bancarrota luego de una presunta estafa de un amigo cercano e íntimo en Miami. “Se conocía desde hace años. Cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, según reveló el periodista Antonio Belachi.

El paparazzi Jordi Martin dialogó con el programa Amor y fuego y señaló que Sanz fue estafado por un amigo quien le organizó su gira de hace año y medio en Estados Unidos y al que le confió también parte de su patrimonio personal.

“Esta persona, cuando acabó la gira tienen discrepancias y le reclama una cifra de 200.000 euros al cantante. Él se niega a pagarle y este exrepresentante lo demanda en la corte de Miami. Lo que hace la corte es, mientras se realiza el juicio, que bloquea las cuentas de Alejandro Sanz. La casa donde residía, en las imágenes que hemos mostrado, tenía hipoteca, al estar las cuentas congeladas, no la puede pagar, no puede cubrir gastos y tiene que malvenderla con todo el dolor”, agregó.

Al parecer, la deuda es ahora de unos 7,3 millones de dólares. “Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad la vendió por 10 millones de dólares. Él tenía sus cuentas en manos de un administrador, de su hermano, de Rosa Lagarrigue, que era su representante y con quien acaba muy mal y, los tribunales le condenan a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de esto”, dijo el director televisivo Nacho Gay.

“Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones. De repente, en esas empresas de Alejandro Sanz, hay un problema de liquidez enorme que, poco a poco, han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, de la casa de ‘La Finca’... Pero aún sigue dando sus coletazos porque hace poco se volvió a reestructurar esa empresa otra vez. No creo que esta sea la razón fundamental por la que Alejandro Sanz esté mal porque esto viene desde hace siete años”, especifica Nacho.