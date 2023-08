Descubrí que no estoy sola y así como yo he tenido que librar batallas complicadas hay otras mujeres del medio igual”.

¿Qué tan picante es el formato?

“Por ejemplo, tuvimos una clase de pintura, que se inventó Yuri, que ella es la anfitriona del programa, la que nos invita a la casa, y estábamos en una clase de pintura y llega un modelo desnudo que teníamos que pintar y ahí empezaron a surgir el tema de las parejas que uno ha tenido, situaciones que ha tenido con hombres que te han hecho sentir mal.

¿Qué tan indomable se considera?

“Lo suficiente como para tener 45 años y nunca haberme casado, jamás, ni borracha en Las Vegas, tampoco he vivido con nadie, nunca he estado en unión libre con ningún hombre, siempre he vivido sola con mi hija o mi mamá.

Soy una mujer difícil de influenciar, difícil de mentirle.

Muchas veces uno en la vida para poder ser alguien tienes que mostrarte fuerte, e indomable para poder avanzar, porque si no el mundo te come”.

Siga leyendo: Karol G será la artista central de los premios MTV a los Videos Musicales

¿Se arrepientes de haber seguido este camino del espectáculo?

“A lo mejor si me lo hubieran preguntado hace cinco años o durante la pandemia hubiera dicho que sí. La pandemia fue también, fue como un antes y después de mi vida, más que todo personal, pero apareció el programa La Casa de los Famosos que reactivó muchas cosas en mi carrera.

Hoy puedo decir que no me arrepiento de este camino, pero sí de algunas cosas que he hecho en esta carrera, hay un par de proyectos de mi carrera que no me hubiera gustado haber hecho, pero también ahora los veo y digo, no, menos mal que los hice, porque de eso aprendí mucho”.

¿Qué otros proyectos la ocupan por estos días?

“Estoy muy contenta porque lancé una línea de proteínas y colágeno, y un libro biográfico y motivacional. El tema de la belleza, desde los reinados, siempre ha estado en mi vida y soy un referente para muchas mujeres sobre este tema y por eso tomé esta iniciativa

En las 13 semanas que estuve en La casa de los famosos la gente me vio perder peso, bajé 14 kilos, gracias a que puse en práctica todo eso en este libro”.

Lea también: Santiago Alarcón habla de su exitoso debut en el audio con Meterse al rancho: “Hacer pódcast fue desaprender”

¿Está involucrada actualmente con otro proyecto en la pantalla?

“Sí, estoy como productora. Tengo una sociedad con una casa productora en México con la que estamos haciendo un par de series, donde estoy como productora asociada.

Como actriz estoy por comenzar un nuevo proyecto, una nueva serie, donde voy a estar allí haciendo un personaje muy chévere”.