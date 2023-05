Ni Tom Cruise ni Lewis Hamilton, amigos de Shakira desmienten romances

Shakira es la reina de la sociedad de Miami, dice el portal web Page six y todas sus movidas están siendo registradas por la prensa desde que llegó a radicarse de nuevo a esa ciudad.

Desde su separación con Piqué, a la barranquillera han tratado de relacionar sentimentalmente con quien la vean. Pasó desde Barcelona cuando se le vinculó amorosamente con su instructor de surf y en comunicado pidió cesar aquellas “especulaciones”, confirmando que no tiene “ninguna pareja” y está concentrada en sus dos hijos.

Al llegar a Estados Unidos las especulaciones no cesaron, primero fue con su amigo, el presentador de The Voice, Carson Daly, al verlos juntos en un partido de hockey sobre el hielo. Ambos son muy amigos, se conocen desde la época de Daly en MTV y no tienen ningún tipo de relación más allá de la amistad que los une.