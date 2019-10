Amparo Grisales le saca chiste a su edad

“Con Jessi nos hemos ido amoldando, en un principio no es fácil, porque él quiere ver participantes perfectos, en cambio yo disfruto de la evolución, que es la esencia del programa. Por eso, a veces, tenemos confrontaciones amistosas por encima de si nos gustan o no los distintos géneros musicales”.

Frente a las críticas que recibe sobre la supuesta falta de educación musical, les responde a sus detractores que, primero, aprendió a cantar que a actuar. “Muchos dicen que no sé de música, a esos les digo que lo primero que hice, de niña, fue estar en un conservatorio y cantar”.

Acerca de los cambios que ha tenido este año el formato del concurso anota que, los desapegos no son fáciles, que aún extraña a Ernesto Calzadilla (presentador) y a Pipe Bueno (jurado).

“Eso no quiere decir que no les de la bienvenida a Carlos (Calero) y a Valerie (Domínguez), me parecen divinos, muy profesionales”, y añade que Jessi es un gran cantante, que entre la nueva generación de música popular “me encanta, me fascina su estilo”.

Su gran frustración en el programa es que en estas siete temporadas aún no ha logrado encontrar los dobles perfectos de personajes como Raphael o Julio Iglesias, dos de los artistas que más admira.

Es muy exigente con las imitaciones de esos cantantes que conoce de cerca, de esas interpretaciones pide que sean más orgánicas y viscerales.

Sin importar si tiene 60, 63 o 125 años, tal como ella bromea, Amparo sigue siendo la reina del rating. .