Andrés Parra, el cerebro detrás del robo del siglo

“Es un personaje muy bonito que me gustó mucho, que me reveló cosas que no sabía frente a este tema de los ladrones. Este man descubre que el crimen tiene escalafones y por eso decide convertirse en un ladrón de categoría y se dedica a robos exclusivos. Es un mentiroso por naturaleza que lleva una doble vida y decide echarse al hombro el robo en efectivo más grande de la historia (se llevaron $24.000 millones). Me llamó la atención que no solo es el cerebro de la organización, sino que tuvo la valentía y las agallas de entrar, porque estos personajes suelen quedarse afuera viendo el bonche desde la calle”.

“No sé, puede estar pasando que las productoras me han dado un voto de confianza y me tiran la carnada. Siempre pico, ganan ellos y gano yo”.

“Curiosamente es mucho más fácil para mí, en los personajes de ficción soy muy perdido, son más las preguntas que me hago que las respuestas que encuentro, me armo rollos en la cabeza. Con este personaje de El robo del siglo fue una lucha todo el tiempo que me permitió tener charlas muy bacanas con los directores, libretistas y mis compañeros de elenco. No me siento cómodo en esos roles porque no termino por acomodarme, me dejan con un sinsabor, es rarísimo; estoy en eso, mirando a ver cómo lo resuelvo”.

Y en todos esos roles siempre hay una gran transformación física...

“Me da mucha risa, ahora decidimos con los productores que el personaje llevara el pelo bien noventero, largo, casi como el Puma (José Luis Rodríguez) y ahí lo fuimos armando, me dio mucha risa porque la primera vez que me vestí así les dije que era el clon de Víctor Mallarino, quedé igualitico, y les dije, ‘Soy galán es porque soy calvo, si tuviera pelo, mejor dicho’. La peluca me hace ver muy distinto, fue muy entretenido”.

¿Ya se acostumbró a las pelucas?

“Todo el tiempo es peluca o calvo, mi pelo natural ya lo volvieron nada entre tantas pelucas y calviadas, estoy condenado a usarlas”.

¿Entre tantos personajes influyentes que ha interpretado tiene sus favoritos?

“Hay unos con los que gozado mucho haciéndolos, creo que con el que más me divertí fue con Chávez (en la serie El Comandante), ese man estaba muy loco, daba muchas posibilidades para jugar, usted le podía pedir cualquier cosa y él lo sabía hacer; además cantaba, declamaba, payaseaba, contaba chistes y era brutal cuando estaba en la oscuridad”.

¿Cuando interpretó a Anestesia, en El Cartel de los Sapos (2008), soñaba con alcanzar el reconocimiento que tiene?

“Ese personaje llegó en un momento rarísimo, llevaba un tiempo sin trabajar, y es lo que pasa cuando uno no tiene grandes expectativas, que hace lo que tiene que hacer sin pensar en nada más. Nunca imaginé que ese fuera el comienzo de este viaje”.