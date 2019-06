Así es que se mide el rating en Colombia

¿Por qué no se miden otras pantallas diferentes (celulares y tablets) al televisor?

“Estamos haciendo un análisis para entender qué pasaría si nos ampliamos al 50 %, ya sea en las mismas ciudades o en cobertura sumando a Villavicencio, Neiva e Ibagué. Analizando cifras de otros países cuando se ha hecho esto el rating no varia drásticamente. En México, con 300 millones de habitantes, hay el doble de medidores que en Colombia, y en Perú, con una población de 33 millones de habitantes, se miden 780 hogares”.

¿Es mucha la diferencia de rating entre televisores y lo digital?

“Tenemos ejemplos de otros países, que tienen más evolución digital, y la diferencia no es muy grande. En Perú, por ejemplo, durante el Mundial de Fútbol de 2018, el aporte de los dispositivos en rating fue de 2 puntos, que es mucho para digital, pero en televisión fue del 50 por ciento. En Colombia no hay datos, pero presumimos que irían en esa vía”.

¿Están midiendo el rating de las plataformas de streaming, tipo Netflix o Amazon?

“Podemos identificar cuando un hogar se conecta a una plataforma de streaming, pero no a cuál, esos datos los metemos a una bolsa aparte, llamada ‘canal no identificado’, es una cifra que está creciendo, más o menos un 20 por ciento. En otros países no es tanto”.