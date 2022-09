Dos días le bastaron a la sincelejana Shirly Cabrera para crear la versión en muñeca de la cantante española Rosalía, quien se presentó este 31 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá.

Con ayuda de su equipo de trabajo hizo realidad la idea. Unos se encargaron del diseño y fabricación de la caja, otros del vestuario y ella fue quien la pintó, le puso el toque final: moldear, aproximarse a las “facciones de la motomami”.

La versión barbie de Rosalía luce falda negra y un vestido y botas hasta la rodilla, también lleva dos trenzas en el cabello: este ha sido uno de los looks que la artista ha portado en el Motomami World Tour.

“Cuando me di cuenta de su concierto en Bogotá decidí hacerle su muñeca, me parece una mujer muy bonita y quería darle ese detalle. Fui muy feliz cuando vi que entre todos los recuerdos y regalos que le dimos los colombianos y que publicó estaba mi muñeca, me siento muy orgullosa de que este emprendimiento esté traspasando las barreras”, le dijo Cabrera a EL COLOMBIANO.