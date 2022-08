3. Lil Nas X en los Premios Bet

Este beso es el más reciente. Ocurrió en los premios Bet, (Black Entertainment Television), galardones con los que se reconoce el trabajo de las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que se destacan en el ámbito musical, deportivo y de entretenimiento.

La gala, celebrada en 2021, tuvo al rapero y compositor estadounidense interpretando su éxito Montero (Call Me By Your Name). Al final de la coreografía, inspirada en el recordado Remember the Time de Michael Jackson, el rapero se besó con uno de sus bailarines.

Tras la escena el artista recibió comentarios homofóbicos en sus redes sociales que ya había obtenido antes por las pintas que usaba en las galas de premios.