Billie Eilish afirma que ver porno desde los 11 años le destruyó el cerebro

En una entrevista, la cantante de 19 años confesó que veía estas películas para sentirse como “uno chico más”, pero que en realidad son una desgracia para las mujeres, que destruyeron su cerebro y le hizo mucho daño tener una gran exposición a este tipo de contenido durante bastantes años.

Eilish le contó a Howard Stern, en una entrevista a la que la acompañó su hermano Finneas, que veía mucho porno violento, lo que cree que contribuyó a que tuviera parálisis del sueño y terrores nocturnos.

En la canción “Male Fantasy” de su más reciente álbum, Happier Than Ever, habla del tema y de cómo este daña las relaciones interpersonales. En la entrevista, Eilish contó que este hábito la llevó a tener otros problemas cuando empezó su vida sexual. “Las primeras veces que tuve sexo, no me negué a hacer cosas que no estaban bien, porque pensaba que eso era lo que se supone que me debía atraer”, dijo.