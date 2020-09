El humorista británico Sacha Baron Cohen volverá a interpretar el rol de un periodista kazajo, el mismo que lo llevó a la fama en 2006 con la película Borat.

El actor estrenará a finales de octubre su secuela grabada en secreto con el actual vicepresidente Mike Pence como parte central del argumento.

Amazon Prime adquirió los derechos de emisión internacional de la nueva cinta, titulada “Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation...