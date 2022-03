En los ochenta el mundo estaba dividido en dos. Por un lado estaba la URSS y por el otro los Estados Unidos de América. En un lado del ring estaban los seguidores de Michael Jackson y en el otro estaban los adeptos a Prince. La disputa incluyó a Madonna y a Cindy Lauper. Ese es el tamaño de la artista que visitó Cartagena de Indias para asistir a una boda.

Por tal razón, las imágenes de su estancia en la Ciudad Heroica se hicieron virales en cuestión de minutos.

Cindy Lauper –de 68 años– nació en Nueva York y logró la fama con la canción Girls Just Want to Have Fun, incluida en el álbum She's So Unusual. Esa es precisamente la canción que se le ve cantando a la norteamericana en la fiesta de matrimonio de unos amigos.