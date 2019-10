A Claudia no le gusta quedarse callada

“Amo ser preguntona, me cuesta cuando me dicen que no lo haga. Desde la primera temporada, cuando los chefs decían algo técnico que yo desconocía, por ejemplo, ‘vamos a blanquear los vegetales’, y veía que los concursantes se quedaban mirándolos, perdidos, comencé a pedir explicaciones. Al inicio me miraban raro pero, al final, entendieron mi papel”, cuenta Claudia, al afirmar que no se limitó a resolver dudas, pues comenzó a cuestionar a los chefs, quienes hoy son sus grandes amigos.

Hace tres temporadas, durante una de las grabaciones estuvo el representante de Shine Group, firma propietaria de la franquicia Master Chef, se sorprendió al ver el rol que ella desempañaba en el programa. Cuando todos temían un regaño o un reclamo, el directivo felicitó al director del programa por lograr esa figuración de Claudia en el espacio televisivo. “Sabía que no lo debía hacer, pero me siento horrible cuando no puedo hablar, me salen letreros”, reitera ella.

Ha estado presente en las cinco ediciones emitidas en Colombia: dos de Master Chef, una de niños y dos de celebridades.

“Nunca me imaginé que mi imagen fuera a ser tan fundamental, me dejo llevar por mi corazón, siempre plasmo mi personalidad, no hay libreto en este programa”.