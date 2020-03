Ella escribió el episodio final de Criminal Minds

Es agente informática del FBI, un personaje de ficción llamado Penélope García. Cambia de gafas como de ropa, usa moños y todo tipo de accesorios estrafalarios en su cabeza. Le añade a su atuendo collares y aretes enormes y el escritorio de su oficina tiene más adornos que un carnaval.

La serie Criminal Minds ha contado con la actriz estadounidense Kirsten Vangsness en el papel de la agente García durante 15 temporadas. Gracias a ese rol, las mujeres desempeñan el mismo trabajo que Penélope en la vida real empezaron a decorar sus puestos como ella, “nos lo contó nuestro asesor del FBI”, dijo emocionada en una charla con EL COLOMBIANO.

Hoy a las 9:00 de la noche se verá en Colombia por AXN el final de este drama que presentó el trabajo de la unidad de análisis de conducta del FBI, los investigadores que se encargaban de estudiar, psicológicamente, a los criminales más temidos.

Vangsness conversó de lo que le dejó la agente García (además de una maleta llena de gafas en su casa). Habló de la buena relación que tiene con sus compañeros, de su faceta como escritora en varios episodios y de lo que seguirá en su vida.

¿Qué piensa del éxito de su papel en Criminal Minds?

“Tengo mucho aprecio por mi personaje. Fue muy especial para mí ver crecer a Penélope y aprender de ella. Es un papel tan dulce y querido. Fue un gran honor ser su guardiana. Significó mucho para mí”.

¿Cómo resume su experiencia en la serie?

“Como un cambio de vida irrepetible e imparable. Algo con lo que estaré eternamente agradecida. Tuve un trabajo que se extendió más de lo que dura un empleo para cualquier otra persona, pero estoy triste por dejar las amistades que he hecho, las cosas que he aprendido y la alegría que he vivido. Otra emoción fue ver la respuesta de los fanáticos, siempre especial”.

Su personaje era muy arrollador, ¿qué tan complejo fue conectarse y desconectarse de Penélope cada temporada?

“Penélope y yo somos como vecinas muy cercanas. Voy a contar algo que creo que no he dicho en voz alta y suena loco. Cuando entré en el set la primera vez y miré el escritorio, fue como si Penélope me hablara y el pensamiento que estaba en mi cabeza era: ‘no hay suficientes cosas aquí’. Traje el plato de dulces de mi abuela, algunas otras tonterías y las puse allí, así empezó a crecer ese tema que se convirtió en un sello. Luego vino su atuendo. El personaje fue construido con las ideas de un montón de gente. Personalmente la siento muy cercana a pesar de que no podría hacer su trabajo, ser una analista del FBI. Sentí gran responsabilidad de retratarla con mucha dignidad, corazón e inteligencia por esas personas que se ganan la vida con esa profesión”.

¿Va a extrañar algo?

“Probablemente la ropa y zapatos de Penélope. No sus gafas, las tengo en una maleta en mi casa. Voy a extrañar el equipo de trabajo, pero no a mis amigos porque los veo constantemente. Hace dos noches, por ejemplo, estaba en una cena con alguien y cuando levanté mi celular había 40 mensajes en un grupo que tenemos. Luego pasó Adam Rodríguez hablé con él, nos tomamos una foto y se la enviamos a todos, llegaron 42 mensajes nuevos. Sacamos tiempo para vernos, cenar, hablar y ser nosotros mismos”.

Con una serie que descifra la mentalidad de asesinos, su idea de los seres humanos cambió ¿para bien o para mal?

“Para bien. Criminal Minds es un programa muy aterrador y muestra comportamientos terribles de la gente, pero la serie explica que los monstruos son creados por monstruos. Hay tantas personas buenas en el mundo y son muchísimas más que la gente malvada a la que le prestamos demasiada atención. Aprendí que sí, hay gente que ha hecho cosas terribles, pero hay preponderancia de héroes, de buena voluntad y de bondad”.

¿Qué capítulo le impactó más de Criminal Minds?

“Fue hace mucho tiempo, el episodio en el que le disparan a Penélope. En ese momento pensaba que mi personaje no era importante. Cuando me di cuenta de que estaba en peligro, me dije: ¡soy importante! Y también fue muy duro grabarlo. El otro fue A beautiful disaster (capítulo 18 de la temporada 11), en el que Derek Morgan, interpretado por Shemar Moore, se va. Yo lo coescribí con la showrunner Erica Messer y fue ver que mi personaje estaba enamorada de él. Pensé, ¿quién es García sin Morgan? y Penélope pasó por un periodo de luto legítimo”.

¿Qué tan digital es en la vida real y qué aprendió de los hackers y la dark web?

“No soy nada parecida a mi personaje y me esforcé por mantenerme al día. Los escritores siempre dijeron que García era como Merlín, más como algo mágico, una mezcla de intuición e inteligencia. Te digo que yo escribo en el teclado con dos dedos y soy muy normal frente a un computador. Sí aprendí de la serie fue que programar es complejo y también de los white hackers y el extraordinario trabajo que hacen en el mundo cuidando a las personas”.

¿Qué sigue para usted después de Criminal Minds?

“Estoy escribiendo. Fui a Edimburgo, Escocia, en agosto con un par de obras de teatro. Hice un corto animado llamado Curtains con el que me presenté en varios festivales de cine. He estado haciendo actuaciones en vivo y estoy audicionando para papeles, lo cual es algo realmente extraño y maravilloso, porque antes no lo hacía. Estoy tratando de entender cómo es la vida sin este trabajo. Es puro crecimiento personal”.

¿Hizo varios libretos de Criminal Minds, cómo fue la experiencia?

“Escribí cinco episodios con Erica Messer. El primero fue Nelson’s Sparrow (episodio 13 de la temporada 10) y fue muy divertido. El último fue el que verán hoy, el final. Es complicado porque no quieres terminar la serie y debes acabarla, de alguna manera, en 44 minutos. No vas a ser capaz de complacer a todo el mundo, pero nuestra esperanza era hacer un episodio divertido de rodar, escribir y ver. Espero que lo hayamos logrado”.