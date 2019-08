Cristina Hurtado, una guerrera en la pantalla

“Ya cumplí un mes de estar al aire, primero me siento muy honrada y halagada de que Caracol Radio y todo ese equipo de la mañana haya puesto los ojos en mí, todo hizo parte de un proceso de más de un año, en el que buscaban refrescar esa franja y después de unas audiciones, finalmente, me eligieron. Estoy muy feliz y muy contenta”.

“Es mi primera experiencia, como presentadora ya llevo varios años, en una carrera muy linda en los informativos, y desde hace dos años en el reality de competencia Guerreros, del Canal 1.

La radio me saca de mi zona de confort y me obliga a generar actividades más intensas en el tema informativo, en especial en el día a día, pasé de ser una lectora social de noticias a ser la que transmite las informaciones. Es una cosa totalmente distinta que me tiene muy feliz. Después de dos años de estar por fuera de los informativos volver a estar en contacto con personalidades del entretenimiento, la ciencia o la salud ha sido muy reconfortante”.

¿La radio le permite más informalidad, ser más usted misma?

“Sí y no, estoy en la emisora principal de Caracol y las responsabilidades son mayores, la idea es transmitir credibilidad a partir del conocimiento, soy más yo misma en Guerreros, el programa del Canal 1, que me permite ser más relajada”.

¿Los medios de comunicación hacían parte de su planes de vida?

“Todo ha sido paulatino, no es algo que haya soñado, que haya trazado en un mapa de mi vida y metas, de niña por mi mente nunca pasó estar en la televisión, ser presentadora o reconocida por la gente, pero con el paso de los años, Dios y el destino me mostraron este camino del que me enamoré. Me apasiona lo que hago, cuando estuve en noticias lo disfruté mucho, aprendí demasiado, fueron casi 13 años en los informativos. Guerreros fue un reto por todos los flancos: canal nuevo, formato en vivo durante dos horas y trabajar con mi esposo (Josse Narváez) ha sido un descubrimiento. Ahora llega la radio de una manera muy linda, porque no fue algo que busqué, todo ha ido apareciendo poco a poco en mi vida, sorprendiéndome de manera positiva, he dado la talla y la he superado y sobre todo le he respondido al público, que es el termómetro real”.

¿Cómo vivió la Feria de las Flores?

“Tengo los recuerdos más lindos de mi niñez y en diferentes épocas de m i vida. De pequeña recuerdo cuando el Desfile de Silleteros pasaba por la Oriental y La Playa. Mi papá tiene una familia muy grande, íbamos tíos, primos y amigos y madrugábamos a tomar el mejor puesto.

Vivíamos el desfile con mucha intensidad y alegría, llevábamos sánduches en las bolsas de los panes, era el plan total. Veía pesar a los actores de las telenovelas, a las reinas, silleteros y comparsas, fue una época linda, que recuerdo con mucho amor.

El segundo período fue trabajando en RCN, donde siempre cubrí la Feria por ser paisa, ahí la viví desde otro ángulo. Y ahora, como parte del Canal 1, la disfrute desde una carroza”.