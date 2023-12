De ahí en adelante los títulos que lo hicieron protagonista catapultaron su carrera: Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión, Seven, 12 monos, Enemigo íntimo , ¿Conoces a Joe Black? y El club de la pelea son algunas de las cintas que protagonizó en la década del 90.

No hay duda de que su apariencia física apalancó su llegada a Hollywood, pero de ahí a mantenerse había mucho trecho. Pitt comenzó su carrera como actor como invitado en programas de televisión muy mediáticos en los 80 como Dallas , y 21 Jump Street pero el boom de su carrera llegó gracias a la película de 1991 Telma & Louise.

Su primer divorcio, con Aniston, reveló una adicción a las drogas y el segundo, con Jolie, hace 4 años, lo dejó envuelto en una serie de escándalos que remarcaron su alcoholismo y una conducta violenta en familia.

Puede leer: “Ahorcó a uno de los niños”: las denuncias de Angelina Jolie contra Brad Pitt

El actor no se ha pronunciado mucho sobre el hecho, solo mencionó, a través de uno de sus abogados y para The Hollywood Reporter, que “sigue repitiendo, revisando y reimaginando su descripción de un evento que sucedió hace seis años (lo dijo en 2022) al agregar información completamente falsa cada vez que no obtiene lo que quiere”. Según él es una “campaña de desprestigio” en su contra.

Pitt es toda una estrella mediática que celebra este lunes su cumpleaños 60 y así celebran las redes que sea uno de los sexagenarios más sexys de Hollywood.