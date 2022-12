También apareció en el programa de baile estadounidense “So You Think You Can Dance”, y en las películas “Step Up” y “Magic Mike XXL”. También junto a su esposa tenía un programa de “Bodas de ensueyo Disney”.

El más reciente posteo en las cuentas de Instagram de Holker y Boss es un clip de la pareja bailando con un árbol de Navidad al fondo. “Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se mantendrá”, agregó Holker en su comunicado.

“Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria”. DeGeneres expresó sus condolencias en sus redes sociales. “Tengo el corazón roto”, escribió en Twitter e Instagram, junto con una foto abrazando a Boss. “tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo quería con todo mi corazón. Lo voy a extrañar”.