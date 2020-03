Las Hermanitas Calle y otros famosos contagiados por coronavirus

Esta pandemia ya ha llegado a 202 países y han muerto más de 30.000 personas en el mundo. Es una enfermedad que se ha esparcido rápidamente y que ha llevado a muchos lugares a tomar medidas importantes.

En cuanto a los famosos, son varios los nombres de personalidades de la actuación, la música, presentadores y celebridades quienes han dado positivo a la covid-19.

El primero en reconocerlo públicamente fue el actor Tom Hanks, quien anunció su contagio y el de su esposa el pasado 11 de marzo, seis días después fueron dados de alta, ya están recuperados y guardan actualmente cuarentena obligatoria. Además ya regresaron a su país, Estados Unidos, en tanto esto les pasó en Australia.

Así han sido las noticias de los famosos hasta el momento:

Lunes 30 de marzo

El coronavirus llegó a una de las mayores exponentes de la música popular colombiana, quien se encuentra en estado grave. Se trata de Fabiola Calle, una de las integrantes del famoso grupo Las Hermanitas Calle. Ella estaba de gira en Estados Unidos a comienzos de marzo con su compañera actual, Lina Barrientos. Ambas regresaron a Colombia el pasado 16 de marzo y se concentraron en cumplir con el aislamiento social de 14 días, dispuesto por el Gobierno en ese momento, para todas las personas que llegaran a Colombia desde países de alto riesgo.Días después, Fabiola presentó algunos síntomas y actualmente se encuentra hospitalizada y “en coma inducido”, según confirmó una de sus hermanas, Solángel Calle.

Este lunes el tenor Plácido Domingo confirmó que ya salió del hospital en el que estuvo hospitalizado hasta el domingo, “estoy en casa y me siento bien. Afortunadamente desde el primer síntoma estaba, como siempre, bajo supervisión médica, dada mi edad y mis comorbilidades, por lo tanto la infección covid-19 se sospechó de inmediato y esto me ayudó mucho”, informó Domingo en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook.

El laureado tenor dijo que continúa con la terapia y el descanso en su casa del famoso puerto de Acapulco.

Otra información de este 30 de marzo fue que el Príncipe Carlos, quien había dado positivo a este coronavirus terminó su aislamiento de siete días y se encuentra con buena salud. “Tras consultar con su médico, el príncipe de Gales está ya fuera de su autoaislamiento”, señaló un portavoz de Clarence House.

No obstante, la duquesa de Cornualles seguirá confinada siguiendo las instrucciones del Gobierno británico, que recomienda autoaislamiento de 7 días para aquellos que tienen síntomas y de 14 para los familiares que no los presentan.

Domingo 29 de marzo

El tenor español Plácido Domingo está estable tras dar positivo por covid-19 en un hospital de Acapulco, ciudad costera del sur de México, confirmó el sábado a Efe la portavoz oficial del cantante. “Su condición es estable y permanecerá en el hospital tanto como los doctores lo consideren necesario hasta una esperada completa recuperación”, indicó la portavoz en un correo electrónico sin dar más detalles ni especificar la clínica donde se encuentra. El tenor madrileño (1941) anunció el pasado domingo a través de sus redes sociales que había dado positivo tras hacerse la prueba por síntomas como tos y fiebre, aunque también aclaró que “goza de buena salud”.

Viernes 27 de marzo

Juan Pablo Villamil, integrante del grupo Morat, salió positivo, informaron los integrantes de la banda en sus redes sociales y confirmaron además que todos acababan de llegar de España y asumieron la cuarentena preventiva. “Vamos a entrar en cuarentena obligatoria hasta que todo pase. Por ahora, les adelantamos que estamos bien y vamos a estar contándoles cómo avanza todo. Hemos tenido síntomas muy leves. Hay que tener cuidado con no convertirnos en agentes de contagio”, manifestaron.

Miércoles 25 de marzo

El príncipe Carlos, de 71 años, presentó síntomas leves y, “por lo demás, está con buena salud”, y su esposa la duquesa de Cornualles, Camila, de 72, ha dado negativo, informó la agencia Efe.

Domingo 22 de marzo

El tenor español Plácido Domingo, salpicado en el último año por acusaciones de acoso sexual, lo anunció el domingo en su página de Facebook. “Siento que es mi obligación moral anunciar que he dado positivo al COVID 19, conocido también como el coronavirus”, señaló el cantante de 79 años, subrayando que tanto él como su familia se encuentran aislados y gozan “de buena salud”. “Pero yo presenté síntomas de tos y de fiebre, por lo tanto decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo”, añadió Domingo, quien pidió a sus seguidores respetar las normas de distanciamiento social y quedarse en casa siempre que puedan.

Martes 17 de marzo

El reconocido actor inglés Idris Elba anunció en su cuenta de Twitter que dio positivo a la prueba luego de saber que una persona con la que había tenido contacto estaba infectada. “Esta mañana obtuve un resultado positivo. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédense en casa gente... Los mantendré informados sobre cómo estoy, sin pánico”, escribió en su cuenta.

Otro actor que anunció su contagio este día fue Kristofer Hivju, más conocido como Tormunt en la serie Game of Thrones, “Lamento decir que hoy he dado positivo por covid-19. Mi familia y yo nos aislamos en casa todo el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, solo tengo síntomas leves de un resfriado. Hay personas con mayor riesgo de que este virus pueda ser un diagnóstico devastador, por lo que los invito a que sean extremadamente cuidadosos; lávese las manos, manténgase a 1,5 metros de distancia de los demás, cumplan la cuarentena; simplemente hagan todo lo posible para detener la propagación del virus. Juntos podemos combatirlo y evitar una crisis en nuestros hospitales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lunes 16 de marzo

La colombiana Danna García anunció a través de sus redes sociales que contrajo el coronavirus, por lo que deberá quedarse recluida hasta que supere la enfermedad. Aunque la estrella de telenovelas como Pasión de gavilanes no informó dónde estaba, el equipo de la actriz en Miami dijo a la agencia Efe que García está en España, a donde había viajado tres días antes.

Domingo 15 de marzo

La actriz franco ucraniana, Olga Kurylenko, conocida por su papel de Camille en la cinta 007 Quantum of Solace, anunció a través de su cuenta de Instagram que tenía el virus. “Encerrada en casa después de haber dado positivo al coronavirus. De hecho, he estado enferma durante casi una semana. La fiebre y la fatiga son mis síntomas principales. ¡Cuídate y toma esto en serio!”, escribió.