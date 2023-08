“Ese hombre me dio contra la pared y quería darme los besos, a meterme mano... Yo como pude lo empujé, en eso entraron unos camarógrafos... Salgo corriendo y me voy al baño, me puse fue a llorar y las vestuaristas me dicen ¿qué te pasa? Y yo les digo, ese hombre, el colombiano ese, me intentó agarrar y meterme mano. Y ellas me dicen, cállate, no digas nada, porque si hablas de esto te van a botar es a ti”, contó la actriz venezolana en el pódcast de Gustavo Campos.

