Así va Hassam en su lucha contra el cáncer

Luego de que el pasado 21 de enero, Rogelio Pataquiva, mejor conocido como Hassam, confirmara que se sometió a un trasplante de médula para combatir el cáncer, que hasta el momento ha logrado saber llevar con el humor que lo caracteriza, ahora contó más detalles del tratamiento de su enfermedad.

Puede leer: Mieloma múltiple, el cáncer que padece Hassam

Esta vez envió un parte de tranquilidad contando que el pasado jueves le extrajeron las células madres para el auto trasplante, “se necesitaban 5 ciclos y por lo menos 2 millones de ellas, y con 4 ciclos lograron extraer más de 11 millones”.

Junto a la publicación donde muestra los papeles que le entregaron en la clínica, agregó: “yo tampoco entendí, pero Carolina, la enfermera jefe, me dijo: ‘alguien arriba lo quiere mucho’. Voy a estrenar ADN”.

Ante la noticia de que su proceso va por buen camino, seguidores, colegas y amigos enviaron mensajes de felicitaciones al humorista por su gran lucha contra la enfermedad.

Actualmente, el humorista hace parte de MasterChef Celebrity, de RCN, donde se le ve como uno de los más fuertes competidores.

Cabe recordar que Hassam padece de mieloma múltiple, un tumor de células plasmáticas (un tipo de glóbulo blanco). Un asunto delicado ya que estas son parte del sistema inmune y ayudan a combatir infecciones al crear anticuerpos que reconocen y atacan virus y bacterias que agreden a los humanos.

Este viernes compartió otra imagen confirmando que la respuesta al trasplante va muy bien: “He estado muy agotado y con algo de náuseas pero en general son reacciones normales al cambio de células.

No me exijan que me vea guapo, ahora debo preocuparme por mantenerme animado”, concluyó.