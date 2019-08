Este es el cáncer que padece Hassam

Con una tragicomedia en video humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido como Hassam, anunció en sus redes sociales que está en tratamiento para el cáncer que le detectaron.

En la publicación en su cuenta oficial de Instagram el comediante le lanzó pullas al sistema de salud del país, aunque comentó “este video lo hice durante el desocupe de la hospitalización, en realidad me fue muy bien, el personal, los doctores, etc. Sin embargo el sistema de salud de nuestro país tiene fallas abismales”.

Allí cuenta que tuvo que pagar una “póliza que cubre el tratamiento (no es barata) pero no todas las personas pueden hacerlo”.

Un tipo de cáncer de la sangre

“Inicié quimioterapia pues detectaron mieloma múltiple, es el primer paso de una maratón por la vida” comentó en su Instagram. Santiago Rojas Posada, médico especialista en cuidados paliativos oncológicos contó a EL COLOMBIANO que este es un tumor de células plasmáticas (un tipo de glóbulo blanco). Un asunto delicado ya que estas son parte del sistema inmune y ayudan a combatir infecciones al crear anticuerpos que reconocen y atacan virus y bacterias que agreden a los humanos.

La sangre la sangre se compone de diferentes tipos de células: glóbulos rojos, plaquetas y linfocitos. Estos últimos tienen células b y t, y cuando las b maduran se convierten en plasmocitos. Si la proliferación de células es localizada se llama plasmocitoma y si es generalizada se llama mieloma múltiple.

Este tumor se da en la médula ósea –también se puede dar en la médula espinal, pero este no es el caso– y este crecimiento puede producir que haya menos crecimiento de otras células; si bajan los glóbulos rojos puede darse anemia, si hay menos plaquetas pueden darse sangrados y si hay menos glóbulos blancos se favorecen las infecciones.

Debido a que la enfermedad produce además las proteínas inmunoglobulinas, puede llegar a producir trastornos renales. “Puede ser una enfermedad bastante noble o bastante grave”, cuenta Rojas.

El médico autor de varios libros y presentador del programa radial Sanamente dice que en un 90 % el tratamiento básico –quimioterapia a largo plazo– responde muy bien.

¿Se puede prevenir?

Las causas del mieloma no se conocen ni se comprenden bien de acuerdo con el portal de la ACS. Actualmente no hay formas conocidas de prevenirlo ni factores de riesgo fuertes evidentes para el mieloma. Las mutaciones o cambios en las células plasmáticas se adquieren, no se heredan, por lo que tener un familiar con la enfermedad generalmente no significa que otro miembro de la familia tenga un mayor riesgo de desarrollarla.

Los siguientes factores podrían aumentar el riesgo de una persona de desarrollar mieloma de acuerdo con el portal de investigación sobre el cáncer del Reino Unido, pero no hay evidencia concluyente:

La edad: esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 60 años. La edad promedio al momento del diagnóstico es de 70 años. Solo el 2% de los casos ocurre en personas menores de 40 años. Hassam tiene 42 años. Edad en la que la supervivencia del mieloma es más alta (15 a 49 años).

La raza: el mieloma ocurre dos veces más frecuentemente en personas negras que en personas blancas. También parece ser más común en Medio Oriente, África del Norte y el Mediterráneo.

Exposición a radiación o productos químicos: Las personas que han estado expuestas a la radiación o al asbesto, benceno, pesticidas y otros productos químicos utilizados en la fabricación de caucho pueden tener un mayor riesgo de desarrollar mieloma. Las personas a menudo expuestas a productos de madera, como carpinteros, fabricantes de muebles y fabricantes de papel, también corren un mayor riesgo.

Historia personal: Las personas con antecedentes de plasmacitoma óseo solitario tienen un mayor riesgo de desarrollar mieloma múltiple.

Gammapatía monoclonal de significado indeterminado (MGUS): personas con una pequeña cantidad de proteína M en la sangre tiene una probabilidad del 1% al 2% de desarrollar mieloma, linfoma u otro cáncer relacionado con la sangre llamado macroglobulinemia de Waldenstrom.

Género: es un poco más común en los hombres.

