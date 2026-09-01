¿Karol G y Bruno Mars son novios? Crecen los rumores de romance entre los cantantes

En los últimos días han crecido los rumores sobre una posible relación entre Karol G y Bruno Mars. Varias publicaciones en redes sociales y encuentros entre los dos artistas han sembrado dudas entre sus seguidores, quienes se preguntan si se trata de un nuevo romance o si, por el contrario, es una estrategia publicitaria. Uno de los primeros episodios que llamó la atención de los fanáticos ocurrió el 15 de agosto de 2026 durante el concierto que ofreció la colombiana en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En este show, que hace parte de su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, la Bichota tuvo como invitado especial a Mars. Lea: Video | Karol G donó un millón de dólares a damnificados por el terremoto y puso su voz en ‘Colombia: Voces por la vida’ Por primera vez, los dos artistas cantaron en vivo Still, la canción que hace parte del más reciente álbum de la paisa, No me arrepiento de sentir tanto, el cual fue lanzado a inicios de agosto de 2026.

Esta presentación generó diversos comentarios en redes sociales. Seguidores comenzaron a preguntarse si entre los dos cantantes existía algo más que una relación laboral ya que Mars presentó a Karol G ante el público como “princesa Carolina”, además de que para algunos la química fue evidente. Después, el 28 de agosto, el estadounidense publicó en redes sociales un video que aumentó los rumores. Se trata de un corto clip en el que Mars está en un vehículo mientras que de fondo suena Still. La descripción con la que el artista acompañó la grabación fue lo que causó más sorpresa. “Cuando todo lo que quieres es paz pero te estás enamorando de una latina”, escribió.

Al día siguiente, Karol compartió en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotografías en las que aparece abrazada con Mars, además de cantar, celebrar y beber champaña. Aunque los comentarios en redes sociales sobre la supuesta relación están en aumento, ninguno de los dos cantantes ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. Ni lo han confirmado ni lo han desmentido.

¿Cómo va la gira mundial de Karol G?

El tour de la artista paisa inició en julio en Estados Unidos. Karol G estará en ese país hasta mediados de octubre y después llegará a México, donde hasta ahora tiene seis conciertos programados en noviembre. El año lo cerrará en su país natal con los tres shows que dará en Bogotá. La Bichota se presentará el 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A finales de agosto, Karol G alcanzó el primer lugar del Top 50: Global de Spotify con BbY WOW, una colaboración con los españoles Judeline y Rusowsky que también hace parte de su nuevo álbum. Siga leyendo: El profundo manifiesto de Shakira en defensa de los latinos: “La soledad no tiene por qué durar cien años”

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