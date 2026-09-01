¿Karol G y Bruno Mars son novios? Crecen los rumores de romance entre los cantantes

En los últimos días han crecido los rumores sobre una posible relación entre Karol G y Bruno Mars. Varias publicaciones en redes sociales y encuentros entre los dos artistas han sembrado dudas entre sus seguidores, quienes se preguntan si se trata de un nuevo romance o si, por el contrario, es una estrategia publicitaria.
Uno de los primeros episodios que llamó la atención de los fanáticos ocurrió el 15 de agosto de 2026 durante el concierto que ofreció la colombiana en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En este show, que hace parte de su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour, la Bichota tuvo como invitado especial a Mars.
Lea: Video | Karol G donó un millón de dólares a damnificados por el terremoto y puso su voz en ‘Colombia: Voces por la vida’
Por primera vez, los dos artistas cantaron en vivo Still, la canción que hace parte del más reciente álbum de la paisa, No me arrepiento de sentir tanto, el cual fue lanzado a inicios de agosto de 2026.