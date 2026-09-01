Subida del presupuesto 2027 de De la Espriella sacude los mercados y dispara el riesgo país

La presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones ya comenzó a tener efectos sobre los mercados financieros colombianos. Desde su radicación, el pasado 27 de agosto, los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años pasaron de 137 a 142 puntos básicos al cierre del 31 de agosto.
Los CDS son un indicador utilizado para medir la percepción de riesgo sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda. Cuando este indicador aumenta, los inversionistas suelen exigir una mayor compensación para prestar recursos al Gobierno.
Ese comportamiento también se ha reflejado en los TES. Durante el viernes 28 de agosto, sus tasas aumentaron en promedio 25 puntos básicos. A este movimiento se sumó un incremento de entre 10 y 15 puntos básicos el jueves y otro de igual magnitud durante el lunes.
En conjunto, las tasas de los títulos de deuda pública han aumentado aproximadamente 50 puntos básicos desde que comenzó a conocerse la información sobre el proyecto presupuestal.
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