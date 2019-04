Andrea Tovar se casa y así le propusieron matrimonio

La exreina de Colombia le dijo que sí a su novio el exfutbolista del deportivo Pasto, Julián Guillermo, tras 2 años de relación.

La propuesta de matrimonio no pasó desapercibida, el emotivo momento quedó grabado en un video que Andrea subió a Instagram donde se puede ver la complicidad del deportista con un grafitero. En la publicación Tovar cuenta los detalles de cómo ocurrió todo.

“Llego de la casa cansada a jugar con Elena. (Un día largo en el trabajo ) llega @julian.guillermo90 y me dice amor acompáñame a recoger algo en la 100 y yo listo amor vamos, no me sospechaba nada. Él estaba hermoso de saco y yo cogí la primera chaqueta que me encontré, sin aretes mejor dicho terrible, lo cual pasó como a 4to plano. Llegamos a un parque y estaba @chpulgarin a Julián le encanta, dice que pinta demasiado genial y es un teso (días anteriores me había estado mostrando aquel personaje )”, comenzó su relato la exreina.

Agregó que “nunca imagine nada. Cuando se va a un lienzo y empieza a hacer corazones resalta la palabra TOVAR y escribe: ¿Cásate conmigo?. Mil cosas mi cara, mi ánimo, mi mente, mi alma, todo se revolvió en ese momento y cambió! Un sí rotundo”, puntualizó.

Finalmente, Julián se arrodilla en plena calle y le entrega el anillo, sellando el momento con un abrazo.

Andrea no fue la única que compartió su felicidad en redes, pues el futbolista no dudó en mostrarles a sus seguidores cómo había pasado todo.

“Amor es solo una palabra, hasta que alguien llega para darle sentido y tú se lo diste todo te amo y quiero compartirlo todo a tu lado amor de mi vida”, dijo en la publicación.

De inmediato, seguidores en redes expresaron sus mensajes de felicitaciones a los futuros esposos.

Cabe recordar que la pareja hace un año recibió a su pequeña hija Elena, pero solo hasta ahora decidieron dar el segundo paso.