El motociclista que “partieron” por no portar casco no era Ferxxo, era un doble En redes circula un video en el que supuestamente al reguetonero le imponen una multa por no portar casco.

Ferxxo no está en Medellín y la persona que aparece en video es un doble del artista. FOTO Cortesía UNiversal Music.

Imagen del doble de Ferxxo cuando lo estaban “partiendo” en Medellín. FOTO tomada de video