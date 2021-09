Fue el mismo empleado del bar el que le propuso que le diera clases de cocina a Frank, para que su paso por el programa no fuera tan efímero. “Ese día el Flaco me dijo, en charla, que se si lo sacaban en la primera semana me iba a boletear en las redes sociales y yo asumí eso como un reto”, explica el chef Jorge Trillos, que suma 13 años de experiencia y actualmente es el responsable del restaurante italiano del Hotel Hilton Corferias Bogotá.

Lo paradójico de esas clases es que Frank nunca cocinó, se dedicó a grabar el paso a paso de las preparaciones del chef y a tomar nota. “Es más, al día de hoy no sé a qué saben sus platos, no he probado su sazón, asumo que lo hace bien”.

Lo que opina el Flaco

“Me aportó tranquilidad y confianza, tranquilidad porque sentí que en medio del proceso estresante de aprender a cocinar en un reality, el man me hacía ver que yo era capaz y explicaba de una forma que yo le entendía todo.

Es un amigo que me puso Dios en el hotel, un gran papá que me hablaba constantemente de sus hijos mientras cocinábamos. Un motivador, me dijo varias veces cosas que uno necesitar escuchar en momentos de quiebre, pero que nadie se da cuenta, recuerdo que una vez me dijo ‘así usted no gane, me siento muy orgulloso, usted ya ganó, se ganó el cariño de la gente y me gusta más el Frank humano que el Frank chef’. Él me vio estresado, emputado, feliz, carcajeándome, borracho, llorando... mejor dicho, Jorge es mi ex prácticamente.

A mi me gusta llegar a la vida de alguien a dejar una huella, en Trillos quedó un parcero, fueron muchas las veces que hablamos cosas profundas y ahí me di cuenta que yo tenía que estar a la altura para poder conservar un ser humano tan valioso”.