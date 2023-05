Tras las fuertes críticas en redes sociales contra la artista chocoana Goyo, por el gato que estuvo durante algunos minutos en el escenario, mientras hacia su aparición en los Premios Nuestra Tierra en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, la artista brindó una explicación a través de su cuenta de Instragram.

Goyo inició su comunicado explicando que en ningún momento su intención fue la de ofender al público, y mucho menos la de maltratar al felino, llamado “Mati”. Para después compartir las circunstancias en las que se presentaron los hechos.

“Quiero contarles que Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato”, aseguró la cantante.

Así mismo reconoció que entiende “el afán” por defender a la mascota y que “tienen toda la razón, no era necesario hacerlo en el show”. Sin embargo, señaló la cantante “Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo sé porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes”, dijo.

La gata, al parecer, habría compartido con el equipo horas antes de salir al escenario, y que todo el tiempo tuvieron el consentimiento de la dueña. “Por eso la presencia de ella en el escenario, incluso, es ella quien aparece cargándola mientras ingresa y sale de la escena –la mujer que puede verse en el video tomando la cuerda y luego cargándola–”, agregó.

La interprete cerró su pronunciamiento llamando la atención a quienes se atrevieron a insultarla y ofenderla. “Nada les da derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, revictimizadome y lo reafirmo, la ignorancia es inmensa acerca del tema racial”, sentenció.

Por lo que considera que los comentarios contra ella, fueron una clara muestra de “racismo”, ya que “me mandaban encadenar a mi hija, comparando este episodio con la esclavitud, ignorando por completo que así van las mascotas los centros comerciales, a la calle y a los aeropuertos, etc”.

Finalmente, agradeció a quienes le preguntaron qué había pasado, no la juzgaron y “no se dejaron llevar por la percepción errónea de la situación”.

La aparición del animal fue registrada por algunos de los asistentes a la ceremonia, que será transmitida el próximo lunes festivo a las 8:00 p.m por el canal RCN.