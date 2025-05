Habitante de calle aseguró ser la mamá de Carla Giraldo y así fue la curiosa reacción de la actriz

Sin embargo, el camino no fue sencillo. La adolescencia trajo consigo conflictos que llevaron a Carla a abandonar su hogar a los 14 años. “Me voy de mi casa, porque acá no me dejan hacer nada, y si no me dejan yo me voy”, confesó en el pódcast Vos Podés, una decisión que ilustró su temprana búsqueda de libertad.