J Balvin responde a quienes lo critican por su silencio frente al paro

En medio de su presentación en la edición 2019 del Coca Cola Flow Fest que se realizó en Ciudad de México, J Balvin respondió a sus críticos que lo señalaban por no haberse manifestado por los actos que en los últimos días se han presentado en Colombia.

“Desde acá mandarles un mensaje a Colombia, que los amo, que los quiero. Que no me importa hablar ni de izquierda ni de derecha, lo importante es ser uno derecho en la vida y echar pa lante y no pasar por encima de nadie. Yo no soy el presidente de Colombia, pero si soy un colombiano orgulloso de hacer país y llevar a mi tierra a otras partes del mundo. Soy orgulloso de ser latino”, comentó el artista nacional.

Balvin fue el artista principal en este festival realizado en el autódromo Hermanos Rodríguez, siendo uno de los eventos más grandes del reggetón en América Latina.

“Repito que no soy ni derecha ni de izquierda pero voy derecho caminando siempre pa lante con dignidad y respeto... Que entiendan que no soy político, soy un hombre de bien con un mensaje de dignidad, tolerancia y de amor y que sigan sus sueños siempre”, finalizó J Balvin.