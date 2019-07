Este actor de Avengers ahora es cantante

Detrás de todo superhéroe hay un superpoder y parece ser que el de Jeremy Renner, quien interpreta a Ojo de Halcón en la saga de Avengers, es la música.

El actor nacido en California publicó una canción esta semana, se titula Main Attraction. Allí, un muy roquero Renner canta sobre una mujer que busca ser el centro de su atención y el de todos los demás.

El interprete tocó la batería desde su adolescencia y fue autodidacta con la guitarra y el piano. Ya había publicado canciones anteriormente como Heaven Don’t Have a Name y House of the Rising Sun, que es un cover.

Durante las últimas semanas, Renner, de 48 años, estuvo compartiendo en sus redes sociales pequeños adelantos de lo que sería esta nueva faceta en su carrera. El actor compartió varias publicaciones en las que se le veía cantando un tema inédito y en las que estaba sentado tocando el piano.

“La música es una forma de expresión personal maravillosa para mí, que inicialmente nunca pretendía ser compartida”, le contó el actor a la revista Billboard este mes.

El video oficial de la canción, ya disponible en Youtube, es protagonizado por él. Ahora, con su música, también es la estrella de una nueva campaña de Jeep en Estados Unidos.

Pero Main Attraction no es su único nuevo tema, el actor también publicó otras dos canciones Nomad y Sign, que ya están entre el catálogo de Spotify.

Además de su participación en las películas de Marvel, Renner es conocido por haber protagonizado cintas como El Legado Bourne (2012) y Vivir al Límite (2008), aunque también se le recuerda por su participación en películas como Misión Imposible: Nación secreta (2015) y The Town (2010).