Jessica Cediel disfruta jugando Bingo en Sábados Felices

“La semana pasada cumplí un año de haberme operado, tirada en una cama, vuelta nada y ahora gracias a Dios vuelvo a ser yo, fue una cirugía muy dura, el cuerpo no reaccionó de la manera esperada, hoy en día estoy muy bien, me ha mejorado bastante la calidad de vida. Emocional y físicamente uno no vuelve nunca a ser el mismo.

Ahora tengo que hacerme otra resonancia y una corrección de cicatriz, a lo que le tengo mucho respeto, porque es volver a abrir, aunque no tan profundo: Uno queda con mucha vaina, tengo mucho trauma por todo lo que pasó, la recomendación es hacerla y me estoy preparando para esa cirugía y ese sería el último paso”.