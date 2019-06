Jota Mario, 40 años de contar una historia en TV

Jota Mario llegó a la televisión por accidente, hace 39 años, dos meses más y cumplía 40: fue un 2 de agosto de 1979. Entonces tenía 23 años, trabajaba en radio y era colaborador de EL COLOMBIANO, cuando unos amigos le pidieron el favor de diseñar una propuesta para participar en una licitación para televisión.

Se la ganaron y así hizo su primer programa, Valores humanos. No lo iba a presentar, pero terminó haciéndolo porque los otros dos candidatos (Rodrigo Correa Palacio y Baltasar Botero) dijeron que no. “Al final, pensando que era un piloto decidí estar ante la cámara y me dejaron”, contó Jota Mario en agosto de 2009 a Revista Viernes, de EL COLOMBIANO.

Esos fueron sus inicios en la pantalla chica, y luego se quedó seguro por esas dos palabras que, las usaba él, definían su carácter: cabeciduro y perseverante.

Sin embargo, pese a que alcanzó el éxito y el reconocimiento como presentador, y encantó a los televidentes de varias generaciones, lo que más le gustaba era la producción. Por eso no solo era la imagen de sus programas, sino que muchos de ellos, especialmente los concursos, fueron su idea, su creación.

Con Pacheco

Tras su debut aparecieron los concursos Cazadores de la fortuna, Adán y Eva y Los tres a las seis, este último lo conducía junto a los carismáticos Gloria Valencia de Castaño y Fernando González Pacheco, con quien construyó una entrañable amistad.

Las bromas entre los dos eran frecuentes en sus respectivos programas. Pacheco le decía “el bobito”. Precisamente, sobre Fernando González siempre mostró su inconformidad por la manera en la que salió, “por la puerta de atrás”.

También consolidó un nombre alrededor de magazines como Telesemana, Domingos gigantes, Dominguísimo o Indiscretario con Jota Mario, que se emitía por Teleantioquia.

La actriz Yuri Vargas lo recuerda por esa gran sonrisa y el abrazo con la que siempre la recibía en el set de Muy buenos Días en alguna visita. “Me decía mi paisita favorita”. La artista reconoce que Jota fue muy importante en su carrera, sobre todo en sus inicios, cuando le abrió la puerta para contar sus proyectos.

En Caracol estuvo 15 años, en espacios como Día a Día, programa que comenzó con él, y Sábados felices, en el que tuvo el reto de reemplazar al mítico Alfonso Lizarazo, creador del proyecto de humor.

“Para mí cada programa es como si fuera el primero. No me queda ninguna frustración, el solo hecho de llevar más de 35 años y seguir en los primeros lugares, con el cariño del público, es algo muy bonito. No todo el mundo lo puede contar”, expresó en 2015 a Revista Viernes.

A madrugar con Jotica

Tras un corto paso por el Canal 1, en el que se reencontró con Pacheco, asumió en 2002 la dirección y presentación de Muy buenos días, en RCN, matutino en el que estuvo hasta septiembre de 2018, cuando el canal decidió sacar el programa del aire.

“Soy un hombre de proyectos, de planes, soy una animal de trabajo”, comentó para la nota que este diario le hizo por los 30 años en la televisión. Buen contador de chistes, alegre y bromista, igual era de estricto y enérgico a la hora de tomar decisiones.

El trabajo era su obsesión. Durante los 16 años que estuvo en Muy buenos días cada mañana se levantaba a las 3:00 a.m. y una hora después ya estaba en el canal, coordinando los detalles de la emisión diaria del magazín, en el que estuvo acompañado por mujeres como Carolina Cruz, Laura Acuña, Jessica Cediel, Milena López y Mabel Cartagena.

“Jota Mario fue un maestro, un profesional de las comunicaciones, no solo en la televisión , sino en todo lo que realizó durante su vida. Era un hombre que nos convencía en sus programas, quien nos puso 20 años a madrugar”, expresa Carlos Calero, con quien coincidió en RCN.

Jota siempre tuvo un gran espíritu solidario, que dejó manifiesto durante varios años cuando se realizaban en Medellín las jornadas de recolección de fondos económicos del Comité de Rehabilitación de Antioquia, en los que estuvo conduciendo las transmisiones que hacía el canal regional Teleantioquia.

Desde su salida de Muy buenos días se había dedicado a su canal en YouTube en el que subía videos sobre temas como remedios caseros, los ángeles, vida saludable y relaciones familiares.

Casado en dos ocasiones, primero con Marcela Abello, la madre de sus hijos María José y Simón, y posteriormente con Gineth Fuentes, con quien trabajó en la producción de Muy buenos días.

Tenía 63 años, los había celebrado el 31 de marz.o, cuando murió este jueves por una isquemia cerebral que ocasionó daños severos en su sistema neurológico y elevó la presión en su cráneo a niveles peligrosos. No obstante, todavía no se quería jubilar. Esta semana iba asumir el cargo de director de entretenimiento del Canal RCN. Ese era Jota Mario, o Jotica, como le llamaban incluso los televidentes cuando en vivo conversaba con ellos. Siempre quería hacer más