“Soy colombiana, feliz de serlo, y en México ya llevó radicada seis años. De Colombia llegué a Miami para hacer una novela (Otra piel) donde hice de mexicana y posteriormente me fui para Los Ángeles, por seis meses, y allí decidí que lo mejor era irme para México para meterme de lleno al mercado latino, y desde entonces no he parado de trabajar”.

¿Su mamá, la periodista Amparo Pérez, tuvo que ver en que usted se haya convertido en actriz?

“Nunca mi mamá me propuso ser actriz o periodista, pero desde niña me llevaba a su trabajo y veía de cerca todo, recuerdo un programa que hacía con Virginia Vallejo, y eso de alguna manera me fue metiendo en este mundo, desde chiquita quise ser actriz, a los nueve años hice mi primer comercial, luego estuve en Club 10, así que siento que todo esto ya era parte de mi”.

¿Cómo llegó a La venganza de las Juanas?

“La venganza de las Juanas es el casting más largo que he tenido, duró como seis meses, me presenté para el personaje de Juana Caridad, De 10 candidatas seleccionaban cinco y dos meses después me di cuenta que ya habían escogido las cinco Juanas, luego me llamaron para hacer a Juana Bautista y nada, luego audicioné para otro personaje y tampoco, ya estado en el Festival de Cine de Venecia me dicen que presente la prueba para Juana Matilde, lo hice virtual y a los dos días me llamaron a confirmarme que el personaje era mío”.

¿Qué recuerdos tiene de la novela original de 1997?

“Las Juanas es un proyecto muy personal, de niña me vi la novela y mi mancha de nacimiento también es arriba de la nalga y yo le pintaba un pececito como el de las Juanas. Es un proyecto que tiene para mí un valor sentimental agregado”.

¿Para este personaje volvió a ver la novela?

“Me acuerdo mucho de las Juanas, pero no quise volverla a ver, porque esta es una reimaginación donde la base de los personajes es la misma de la novela original, pero de ahí en adelante es un thriller, es suspenso, es drama, se ocupa de temas muy actuales como la trata de blancas y el maltrato a la mujer, temas que no hacían parte de las Juanas originales, que era más comedia y romance”.