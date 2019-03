“Oren por mí”, la petición de Justin Bieber a sus seguidores

El cantante canadiense, que contrajo matrimonio recientemente con la modelo Hailey Baldwin, le hizo la petición a sus fans en una publicación en su cuenta de Instagram, a blanco y negro, en la que se le ve haciendo un gesto de oración con dos hombres, Scooter Braun, su manager, y su amigo Kanye West. En la foto, Bieber tiene puesta una camiseta de Tupac Shakur, quien murió en un tiroteo en 1996.

En el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram y que ya suma cerca de 4 millones y medio de Likes, el joven contó: “Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedirles que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias ... La época más humana en la que he estado enfrentando mis cosas directamente”.

Este año se conoció que Justin, de 25 años, ha lidiado con problemas de depresión. La revista People, contó en exclusiva que lo que está haciendo el cantante por medio de sus redes sociales hace parte de su terapia. “Ha sido un gran paso para él hacer esto. Estaba un poco nervioso por ser un personaje público, pero también sabe que el camino a su recuperación pasa por este nivel de honestidad. Ha decidido que ahora es el momento de abordar las cosas y dejar que todo el mundo sepa qué esta pasando”.

Bieber ha estado ocupado recientemente, pero no haciendo música, sino enfocado en promocionar su segunda colección de vestuario bajo la marca Drew House (Drew es el segundo nombre del cantante). Además, según le contó a la revista Vogue, de la que fue portada con Baldwin, tuvo que afrontar una adicción al sexo y ahora que está casado “Lucho por encontrar la paz. Siento que me importa mucho y quiero que la gente me quiera. Hailey es muy lógica y estructurada, lo que necesito”.