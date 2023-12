En una entrevista con Billboard, donde resaltaron que la artista logró el primer álbum en español, realizado por una mujer, en alcanzar el número 1 en el top 200 de este destacado listado, la intérprete de Mi ex tenía razón aprovechó la oportunidad para abordar temas más personales.

La declaración más llamativa de Karol G con respecto a este tema fue que dio a entender que sí se encuentra en medio de un amorío y sin necesidad de nombrar a Feid, sus fanáticos están más que seguros de que habló sobre él: “Es una bendición para mí tener una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo o que estoy en una entrevista y no puedo contestar una llamada o tengo un día entero en el que, en serio, no cojo ni el teléfono para responder”.

En este punto, la intérprete de Amargura dejó en claro que esta es una decisión, “una relación que sea más duradera o tranquila, o sea, más especial”. De esta forma, la cantante exaltó el buen noviazgo que estaría viviendo y cómo esta le está aportando a seguir brillando.

En la entrevista con Billboard, de lacual es portada, Karol G conversó acerca de diversos temas, como su carrera musical, su tour por estadios, su fundación y el impacto que tienen sus fans en ella.