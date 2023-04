Además de sus interpretaciones, Karol G apareció al final del programa en un video de comedia como profesora de español.

La cantante lució una camiseta negra que llevaba estampada la palabra Photoshop dentro de una señal de prohibido. Esto en respuesta a la polémica que se desató hace un par de semanas cuando la revista GQ publicó en su portada una foto de Karol G que la misma cantante rechazó por la excesiva edición que consideró que se le hizo.

La Bichota describió esa foto como “una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió en su cuenta de Instagram.

