Karol G reveló lamentable experiencia que casi la aleja de la música: “A mí se me rompió el corazón”

Desilusionada por su experiencia en Bogotá , Karol se fue a vivir con su tía en Nueva York a estudiar inglés y administración. “Cuando me fui a Estados Unidos , tuve un tratamiento como de 8 meses con un psiquiatra. O sea, yo me despertaba y solo quería dormir y llorar”, expresó.

I ncluso, dijo que “yo nunca me atreví a decirle nada a mis papás. Solamente les dije que no quería seguir en la música. Eso para mi papá fue muy doloroso. Él se sentía decepcionado. Mi papá y yo dejamos de hablar completamente por meses”.

A pesar de este incidente, la artista logró retomar su carrera. “Por más que intente alejarme de la música, la música siempre me trajo de regreso y me dio cuenta que esto es lo que estoy destinada a hacer”.

Karol llamó a su papá y le dijo que quería seguir con su proyecto musical. “Mis papás hicieron esfuerzos económicos impresionantes solamente para sacarme del contrato con el manager que tenía y los dejo endeudados por años”, recordó.

Hoy, la cantante es dueña de su música y tiene su propia disquera, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes del género urbano.

“Por más que uno quisiera explicar cosa por cosa, lo difícil que fue, no me alcanza el tiempo ni creo que sería capaz de hablar de muchas cosas que me gustaría hablar porque nunca como persona me permití recordarlas”, dijo la cantante.