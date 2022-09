La actriz y activista estadounidense Jane Fonda reveló que tiene cáncer, y comenzó quimioterapia en su lucha contra la enfermedad. La doble ganadora del Óscar, de 84 años, se comprometió a luchar contra esta enfermedad y consideró que en su caso el estado es “muy tratable”.

“He sido diagnosticada con un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimio”, escribió en su cuenta de Instagram. “Es un cáncer muy tratable. 80 por ciento de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”, añadió.

Ecologista y seguidora del Partido Demócrata, Fonda lamentó que muchos otros en su situación no tengan las mismas oportunidades.