La esencia mexicana de los vegetales

En México, el chef Édgar Núñez tuvo la osadía de construir un menú a base de vegetales. Es todo un trabajo que los comensales mexicanos entiendan su concepto porque, dice, siempre le piden carne. “¿Por qué me cobras 100 dólares por un menú de verduras?”, le preguntan.

Hoy su propuesta no solo logró convencer el paladar de sus coterráneos, sino que su restaurante Sud 777 apareció en el puesto 11 en el ranking de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica (Latin America’s 50 Best Restaurants).

Aunque suena obvio, su intención es que lo que cocina sepa a lo que debe saber. “La gente ya no se acuerda, por tantas salsas y combinaciones, de los sabores originales”, señala con su tono de voz enérgico y ese marcado acento mexicano.

En Medellín, en asocio con Juan Manuel Barrientos, de El Cielo, acaba de abrir Agua Fresca Taquería y Mezcalería, “un restaurante mexicano de verdad”, señala Núñez. “Con todo respeto, son una vergüenza los restaurantes que venden cosas que nosotros no comemos en México, es una cocina totalmente americanizada, preparan cosas que nosotros no comemos”, protesta ante la oferta de los restaurantes denominados Tex-M ex.