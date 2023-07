En su novena temporada, el concurso Yo me llamo se ha puesto a tono con los tiempos que corren con la inclusión de una herramienta de inteligencia artificial en la nómina de sus jurados. En efecto, además de las opiniones de César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, los concursantes y el público conocerán los veredictos de Symphony. Esta herramienta medirá la afinación de los concursantes y su apego a las letras de las canciones de sus shows. Con esto, el Canal Caracol quiere consolidar uno de los proyectos que en los últimos años mejores cifras de audiencia han tenido.

Yo me llamo es un concurso que busca premiar al mejor imitador de un cantante famoso. Desde la temporada uno, la presencia de Amparo Grisales en la nómina de jurados le ha asegurado rating al show. Y lo ha hecho porque la diva de la televisión colombiana no se guarda los comentarios críticos ante las presentaciones de los participantes o, tampoco, duda en expresar su desacuerdo con los otros jurados. Tan importante ha sido Grisales en el reality que ella consiguió el regreso de Pipe Bueno al programa, tras dos temporadas en que ella no congenió con los cantantes Jessi Uribe o Yeison Jiménez.