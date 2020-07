Daniela Ospina vibra con la moda

Horizonte, entre el cielo y la tierra, es el título que Daniela Ospina le dio a su nueva colección de ropa deportiva, que incluyen 30 diseños, donde priman los colores vino, cremas y rosas “que representan la satisfacción, la ternura y el amor característicos del ser humano, tal y como ella misma la define.

Esta temperada de cuarentena la está pasando en Medellín, ciudad a la que regresó (estaba radicada en Estados Unidos) para estar al lado de su familia. Reconoce que tras la muerte de su padre decidió darle un giro a su vida, de disfrutar más las cosas, de no postergar y en especial a buscar lo que realmente la hace feliz.

Sobre estos cuatro meses que lleva la pandemia, dice que todo ha difícil “Hace falta el contacto, más en nosotros los colombianos que somos tan afectuosos y alegres, en estos momentos se valora mucho más la vida. Cuando esto pase seránr muchos cambios, no podemos seguir postergando cosas, no vale la pena porque somos muy vulnerables”.

¿Cómo maneja el hecho de ser una figura pública?

“Es un compromiso muy grande, siento que hay una responsabilidad enorme con lo que compartes en redes. Es una faceta que me ayuda a crecer mucho como persona, a ver lo positivo y tratar de entender que todos damos lo que tenemos en el corazón”.

¿Por qué dejó su presencia en la radio deportiva?

“Por ahora la parte del programa deportivo la suspendí, desde el año pasado nos fuimos a vivir a Estados Unidos, vienen muchos proyectos, me gusta mucho la parte deportiva y me gustaría seguir participando. Todos los días me levanto con ideas nuevas”.

¿Es feliz?

“Cuando murió mi padre me prometí que tenía que hacer todo aquello que me hiciera feliz, que no valía la pena seguir postergando cosas, porque no sabemos cuando no van a estar”.

¿Qué ha aprendido en este tiempo de cuarentena?

“Estoy con mi princesa mañana, tarde y noche, regresamos al país a pasar esta temporada al lado de la familia, para estar más acompañadas. Me entregué a mi marca Horizonte Danfive, entendí que debo estar 100 % del tiempo al frente de mis proyectos de vida”.