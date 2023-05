Música pop a todo volumen. Suena una palmada y empiezan los clics de la cámara. Sofía Salomón posa con soltura en traje de baño, exhibiendo la misma seguridad con la que aspira a ser la primera mujer transgénero que concursa en el Miss Venezuela.

Este evento es más que un simple concurso de belleza en un país con siete “reinas” del Miss Universo (1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 y 2013) y seis del Miss Mundo (1955, 1981, 1984, 1991, 1995 y 2011) y, pese a una década de crisis económica que suma una década, sigue paralizando a millones ante la TV.

“Como en otros países es muy importante el fútbol, acá es muy importante ser una reina de belleza (...), es un sentimiento y para mí es muy bonito”, dice en una entrevista con la AFP Sofía, cuya postulación causó revuelo en redes sociales y en la prensa a meses del certamen, previsto para diciembre.

Esta modelo de 25 años espera que ese “eco” dé “visibilidad” a las personas trans en una sociedad muy conservadora.

“Estaba en un restaurante acá en Caracas y una persona me dice: ‘¡Ey! ¿Tú eres Sofía Salomón, la chica transgénero que va a participar en el Miss Venezuela?’. Ya eso va haciendo eco (...) y de eso se trata: dar visibilidad a lo que nadie habla”, comenta tras la sesión de fotos.

“Todos los ojos están puestos en lo que pasa en el Miss Venezuela”, apunta. “Que yo esté allí sería hacer historia”.

El año pasado concursó en Tailandia en el Miss International Queen, mayor certamen de belleza para mujeres trans, y quedó entre las seis primeras.

“Fueron muchos los mensajes en las redes sociales” de gente que quería que “participara en otro concurso”, narra. “Ahora que el Miss Universo y el Miss Mundo aceptan chicas transgénero, se abre esta posibilidad de que yo participe en el Miss Venezuela”.

Ángela Ponce quebró barreras cuando en 2018, como Miss España, fue la primera mujer trans en el Miss Universo.

“Mensaje para la sociedad”

Avanzan las postulaciones para el Miss Venezuela, que cerrarán el 31 de mayo y cada aspirante será evaluada después para seleccionar a las misses.

“Desde que tengo uso de razón, he tenido el apoyo de mi papá, mi mamá y toda mi familia (...). Tuve una excelente infancia llena de respeto, de amor, y así todo se hace más fácil, porque tú le puedes mostrar a la sociedad quién realmente eres”, relata.

Nacida en Ciudad Bolívar, en el sur del país, ha modelado en España y México y tiene una joven marca de ropa: ‘Diva by me, Sofía Salomón’. No todos tienen esa suerte.

“Ser trans en Venezuela es un infierno para muchas personas”, lamenta Richelle Briceño, mujer trans y activista.

“La oportunidad que tiene la señorita Sofía Salomón es un mensaje para la sociedad (...). A pesar de que Venezuela es un país altamente conservador (...), las personas trans aquí sobrevivimos y nos imponemos en el buen sentido de la palabra, porque ocupamos espacios”, aplaude esta abogada.

“Siempre ha sido así”

Argentina fue pionera en Latinoamérica al aceptar en 2012 el cambio de género, estela seguida por Uruguay, Colombia, Ecuador o Perú. Venezuela no tiene legislación al respecto, permitiéndose solo cambiar de nombre e incluso en ese trámite son comunes trabas de funcionarios, denuncian organizaciones LGBTI+.

“Todos han avanzado en el reconocimiento de la identidad de género y Venezuela se ha quedado estancada en el oscurantismo”, subraya Briceño.

Sofía Salomón, por ejemplo, tiene doble nacionalidad venezolana-colombiana. Sus documentos en Colombia, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, reconocen su identidad de género.

Grupos LGBTI+ también han exigido sin éxito legislar sobre el matrimonio igualitario o las familias homoparentales.

En ese contexto, espera influir positivamente: “Pase lo que pase, seguiré siendo una mujer exitosa. Siempre ha sido así”.