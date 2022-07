Ahora, con un público masivo en mente, que podrá comprar su ropa a un precio asequible y en almacenes seleccionados del Grupo Éxito, quería encontrar algo que le diera un propósito superior. La respuesta estaba en los Parques Nacionales Naturales, que no solo dieron la inspiración con las orquídeas, sino que van a ser sujeto de una donación proveniente de las ventas. “Los colombianos no tenemos ni idea de la riqueza tan maravillosa que tenemos en la naturaleza, son regalos de la vida que como seres humanos no hemos sabido valorar”, dice Villamil.

Los vestidos se paran como largas columnas, los boleros están en lugares no tan obvios y las flores, las orquídeas que estudió la diseñadora, se convirtieron en estampados que poco a poco pasan de lo figurativo a lo abstracto, hasta convertirse en una especie de camuflado para encontrarse con la naturaleza.

Por fortuna, no es solo teoría, las marcas textiles de Grupo Éxito recibieron el sello oro sostenible CO2CERO, por las buenas prácticas de producción y consumo responsable.