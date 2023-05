Lo hicieron en sus respectivas cuentas de Instagram. El primero en publicar fue “El cantante del ghetto”, quien en una foto frente a un espejo expresó la siguiente frase: “ Nadie me regaló ni chimba, todo me lo gano trabajando con disciplina”.

En este punto, Ryan Castro no se quiso quedar callado y le contestó con unos versos : “Tengo mi flow en el cielo, llamando la atención sin pintarnos el pelo, el cuello frío como hielo, ustedes no son raperos, respeten a los raperos”.

Ahí los ánimos se empezaron a calentar. Blessed continuó: “Desde las jordan no hay nada, mira fechas ome grosero! Siempre dijimos que jara era del barrio y yo soy orgulloso de que me haya adoptado, si sabe hay que sacar algo nuevo, avísame si necesitas otras voces en un corito o en un versito para pegarte el temita como en Lejanía”.

En otra parte de la canción dijo: “Empecé en la calle orándole a Jesús, ahora compré un carro que vale más que un bus, no me olvido de mi ghetto, tú carga tu envidia, esa es tu cruz (...) tú no eres rapero aunque le mames a Alcolirykoz”.

Más adelante, Ryan volvió a publicar una historia en la que dijo que todos sus hits mundiales son sin colaboración y que cuando “me monto en remix los pego o ¿Qué pasó con Quién TV?”.

Por ahora, la discusión entre ambos artistas parece seguir abierta.