El gimnasio, el inglés y la pasarela serán las habilidades que Aristizábal deberá reforzar para tener una buena presentación en Miss Universo, afirmó Ackermann. Las apuestas de Aristizábal y de Ackermann son altas: ambas prometieron luchar por traer a Colombia la corona de la mujer más bella del mundo. En el evento también se contó que se realizará una ceremonia de coronación de Aristizábal en una ciudad y una fecha que todavía no se han definido.

En una rueda de prensa celebrada en el Hotel Dann Carlton, en Medellín, Nathalie Ackermann, directora de Miss Universe Colombia, anunció la decisión y contó que su organización recibió dos años más de franquicia del certamen internacional. En la mesa principal del evento también hicieron presencia Miss Universe Colombia 2021, Valeria Ayos, quien estuvo entre las cinco finalistas del evento organizado en Eilat, Israel, y María Alejandra López, primera finalista de la versión de Miss Universe Colombia 2021. Ambas le hicieron recomendaciones a Aristizábal para tener una destacada participación en la edición 71 del certamen de Miss Universo, cuya fecha y lugar de realización no han sido anunciadas.

Los vaticinios de los expertos se cumplieron: la quindiana María Fernanda Aristizábal –de 24 años– fue designada por la organización de Miss Universe Colombia como representante del país en Miss Universo . La comunicadora social ganó la corona de Señorita Colombia en noviembre de 2019, pero no pudo competir en el concurso de belleza orbital en 2020 luego de que la organización que la escogió perdiera la franquicia.

Y la preparación comenzó de inmediato: en la ronda de preguntas se le preguntó a Aristizábal por la idea que conecta la belleza latina con las siluetas y las formas de las morenas.

La nueva Miss Universe Colombia respondió que su belleza –la de una rubia de ojos claros– demuestra la pluralidad de los habitantes del país. “En Colombia no hay un solo tipo de belleza, hay muchos. Me encanta la forma en la que podemos ver que en Colombia tenemos todo tipo de perfiles, todo tipo de físicos, todo tipo de actitudes. Lo que nos representa es la calidez humana. Eso es lo principal. Me siento muy colombiana. Acá hay muchas rubias que representan muy bien a Colombia. Todo tipo de mujer representa muy bien a Colombia”, afirmó ante los flashes de las cámaras y los micrófonos de la prensa.

Un momento que suscitó aplausos entre los asistentes fue cuando Ayos le entregó oficialmente la banda de Miss Universe Colombia a Aristizábal.